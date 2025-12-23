'Может не устоять': директор ЧАЭС назвал главные риски для саркофага над 4-м энергоблоком

Страну-агрессора Россию обвинили в неоднократных ударах по Чернобыльской атомной электростанции с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Ранее в этом году один из таких ударов пробил отверстие во внешней радиационной оболочке над четвертым энергоблоком, что повлекло предупреждение МАГАТЭ о потере основных функций безопасности.

О состоянии укрытия и возможных последствиях рассказал директор ЧАЭС Сергей Тараканов в интервью агентству AFP, которое было записано на прошлой неделе. По его словам, полное восстановление защитных функций может занять три или четыре года. Он также подчеркнул, что повторный российский удар может привести к обвалу внутренней оболочки.

Угроза повторного удара

Сергей Тараканов заявил, что прямое попадание ракеты или дрона, а также падение боеприпаса вблизи укрытия, может иметь серьезные последствия. По его словам, в случае применения, например, ракеты типа "Искандер" это может вызвать локальные толчки, похожие на мини-землетрясение. Директор ЧАЭС подчеркнул, что никто не может гарантировать сохранность укрытия после такого удара, и именно это он назвал главной угрозой.

Остатки четвертого энергоблока накрыты двумя оболочками. Внутренняя – это сталево-бетонный саркофаг, возведенный в спешке после аварии 1986 года. Внешняя – современная арочная конструкция New Safe Confinement, созданная для долгосрочной защиты. В феврале российский ударный дрон повредил крышу этого внешнего сооружения, что привело к масштабному пожару в облицовке стальной конструкции.

Состояние защитных сооружений

По словам Тараканова, New Safe Confinement уже потерял несколько ключевых функций, и их восстановление займет минимум три-четыре года. МАГАТЭ после инспекционной миссии сообщило, что укрытие потеряло основные функции безопасности, в частности способность к полной изоляции, но при этом несущие конструкции и системы мониторинга не подверглись постоянным повреждениям. Директор ЧАЭС добавил, что уровень радиации на площадке остается стабильным и в пределах нормы.

Напомним, что в 2026 году, при поддержке ЕБРР, планируют провести дополнительные временные ремонты. Они должны частично вернуть способность укрытия выполнять функцию сдерживания, хотя полное восстановление возможно только после завершения войны.

Буквально в том же отчете говорится, что агентство продолжит постоянное присутствие на площадке и участие во всех работах. МАГАТЭ уже передало Украине 188 партий оборудования и материалов – от средств защиты до медикаментов и технических систем. Общая стоимость помощи превысила 21 миллион евро, что, пожалуй, еще раз подчеркивает масштаб проблемы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о городе Припять, и как он выглядит без людей. На улицах нет движения, не слышно привычной для людей городской суеты, а среди жителей остались только птицы и звери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!