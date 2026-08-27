Может перевозить до тонны груза: нидерландские волонтеры передали Украине аквадрон собственной разработки. Фото

Волонтеры нидерландского фонда Protect Ukraine передадут Украине аквадрон, который они разработали в первую очередь для спасательных операций, доставки необходимых вещей, а также для эвакуации. Однако его можно использовать и для тактических операций.

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Об этом сообщает "Укринформ". Волонтеры продемонстрировали возможности этого дрона на каналах и уже передали три таких судна в Киев, где разработчики планируют провести демонстрацию.

Систему создали четверо волонтеров после того, как их товарищ, находясь в Украине вблизи Днепра, столкнулся с проблемами доставки военным еды, припасов и других необходимых вещей.

Что известно об аквадроне

Аквадрон оснащен системой дистанционного управления, камерами и может работать через спутниковую связь Starlink. Предусмотрен также автоматический режим, который позволяет заранее планировать маршрут.

Максимальная скорость лодки может достигать 60 км/ч. Ее конструкция модульная, то есть есть возможность адаптировать платформу под различные задачи и устанавливать дополнительное оборудование.

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"Мы разрабатывали его в первую очередь для спасательных миссий, доставки необходимых вещей, а также для эвакуации. Но его можно использовать и для тактических миссий – все зависит от потребностей. Мы предоставляем базовую версию, но она полностью модульная. Фактически, можно создать любые функции, необходимые пользователю", – отметил волонтер фонда Protect Ukraine Отто Кой.

После того как разработчики получат отзывы от украинских военных, систему адаптируют к потребностям подразделений, которые будут ее использовать.

Одним из главных преимуществ аквадрона разработчик называет грузоподъемность. Потенциально он может перевозить до 1000 килограммов груза, что делает его пригодным для логистических операций на воде.

Волонтер также отметил, что базовая версия системы стоит около 45 тысяч евро, однако окончательная цена зависит от комплектации и дополнительного оборудования.

"Я представляю это как управляемый джип на воде", – сказал Кой, объясняя концепцию разработки.

Он отметил, что разработчики стремятся к тому, чтобы система оставалась максимально доступной и простой в производстве, чтобы в будущем можно было снабжать украинские подразделения такими аквадронами в значительном количестве.

С чего всё началось

Соучредитель фонда Protect Ukraine Яап Схолтен рассказал, что идея создания аквадронов возникла в 2023 году.

"Когда украинские защитники рассказали, что у них есть проблема с доставкой еды, припасов и всего необходимого ребятам на другом берегу реки, тогда возникла мысль: можем ли мы создать дрон, который сможет доставлять еду и медикаменты, а также эвакуировать раненых? Поскольку мы сотрудничаем со многими инженерами из Делфта, я спросил одного из них: можем ли мы разработать такой аквадрон? Так мы и начали. Группа нидерландских инженеров разработала аквадрон, и мы уже передали четыре таких устройства Украине", – сказал он.

Схолтен отметил, что аквадроны постоянно совершенствуются, поэтому теперь волонтеры хотят продемонстрировать новые версии украинским подразделениям. Если они будут одобрены, то разработчики хотели бы привлечь Министерство обороны Нидерландов.

"Тогда, надеемся, сможем изготовить 30-40 таких лодок, ведь в таком количестве они уже становятся действительно мощным инструментом. Сейчас это фактически прототипы, которые мы постоянно тестируем и совершенствуем", – заявил Схолтен.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские дроны способны не только "таранить" и подрывать вражескую технику. На самом деле это многофункциональные платформы, благодаря которым можно проводить сложные, многоуровневые боевые операции. Это, в частности, действия в воде, в воздухе и на суше.

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