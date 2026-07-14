"Незаметно приближается к судну": в ВМС показали, как работает морской дрон "Барракуда". Видео

Украинские морские дроны способны не только "таранить" и взрывать вражескую технику. На самом деле это многофункциональные платформы, с помощью которых можно проводить сложные, многоуровневые боевые операции. Речь идет, в частности, о действиях в воде и в воздухе, и на суше.

Видео дня

В Военно-морских силах ВСУ продемонстрировали, как с помощью таких дронов уничтожили в прибрежной полосе укрытия российских захватчиков. Речь идет о боевом применении беспилотника Barracuda.

Морские и воздушные удары

В ВМС подчеркивают, что на видео запечатлена настоящая успешная операция украинских защитников. Было задействовано несколько дронов, с помощью которых российских захватчиков атаковали как с воздуха, так и с воды.

"Дрон-камикадзе Barracuda незаметно приближается к заброшенному судну, где оккупанты устроили наблюдательный пункт. После этого беспилотный катер с модулем неуправляемых ракет наносит удар по прибрежной полосе, где расположены вражеские укрытия. А дальше в бой вступает носитель БПЛА, который запускает разведывательные и FPV-дроны. За считанные минуты замаскированные позиции оккупантов становятся целями для точных ударов", – рассказали украинские воины.

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Что известно о дронах "Баракуда"

Это разработка бойцов 40-й отдельной бригады морской пехоты. Морпехи сами проектируют катера, модернизируют их и сразу же тестируют в боевых условиях.

По словам командира подразделения морпехов "Баракуда", один такой дрон "выполняет в тылу врага функции семи человек".

В частности, Barracuda может нести на борту от 4 до 8 FPV-дронов (в зависимости от их размера). Платформа сокращает расстояние до цели по воде, и дроны могут наносить удары по наземным, морским или воздушным объектам противника.

Это могут быть FPV-дроны, дроны-бомбардировщики, разведывательные дроны и т. д. Более того, "Баракуду" оснащают ракетами и пулеметами.

Управлять таким дроном можно с любого расстояния. Один оператор пилотирует катер, другой в это время запускает ракеты или дроны. При этом "Барракуда" может работать и самостоятельно: с помощью искусственного интеллекта она способна распознавать цели, анализировать расстояния, самостоятельно ориентироваться даже в узких каналах и тростниковых зарослях.

Другие морские дроны

Недавно в Украине создали морской беспилотник MOBIDIK – универсальную платформу, которая также может оснащаться шестью типами вооружения. Среди них есть дальнобойные дроны класса Middle Strike, реактивные ракеты-дроны, FPV и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский ещё в начале июля заявил о планах создать в море линию обороны из дронов-перехватчиков для защиты Одесской области от воздушных атак. По его словам, дроны-перехватчики будут запускаться с различных платформ, в частности с морских беспилотников.

Кроме того, в Украине разработали морской беспилотник – аппарат под названием SIRENA имеет на борту мощную установку РЭБ, которую можно применять против "Шахедов", а также оснащен ракетами для борьбы с авиацией.

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