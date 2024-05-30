'Может сработать': Краев объяснил, как российские обстрелы влияют на решение западных союзников о поддержке Украины

Неутихающие российские обстрелы влияют на положительные решения западных союзников касаемо военной и гуманитарной поддержки Украины. Именно поэтому партнеры разрешат бить западным оружием по территории России.

Так считает известный эксперт, директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев. Более того, по его мнению, высказанному для OBOZ.UA, на указанное решение также положительно влияют украинские удары по оккупантам на их земле.

"На самом деле это может сработать, как бы это грустно ни звучало. Террористические атаки России по украинским гражданским так или иначе показывают нашим западным партнерам и союзникам, что отказ от предоставления Украине дополнительного вооружения, а также предоставление Украине возможности использовать это вооружение по целям в глубине территории РФ, приводит к тому, что россияне имеют возможность бить по украинским гражданским", – отметил эксперт.

Краев уверен, что такие удары, как россияне нанесли по ТЦ в Харькове, может усилить нашу аргументацию.

"Верно и обратное. Если Украина наносит удары по российским военным объектам в глубине их территории, а Россия в свою очередь не способна ответить на это дополнительной эскалацией, это также покажет западным партнерам, что предоставлять Украине больше вооружения и давать возможность более решительно его использовать, не повлечет за собой той критической эскалации, которой так пугают наши российские враги", – подчеркнул эксперт.

Он считает ключевым аргументом против предоставления нам права бить западным вооружением по РФ предположение, что "Россия отреагирует такой эскалацией, к которой Запад не будет готов".

"Тот факт, что мы даже под Пензой уничтожили "станцию дальнего оповещения и обнаружения целей", показывает нашим партнерам, что россияне не могут реагировать на такие обострения и Украина может и имеет абсолютное право наносить и дальше такие удары по российским военным объектам на территории самой РФ", – добавил Краев.

Как сообщал OBOZ.UA, парламентская ассамблея НАТО заявила, что союзники должны ускорить поставки важнейшего оружия, которое нужно Украине для победы в агрессивной войне России. Они также должны снять ограничения, запрещающие его использование против военных целей на территории России.

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