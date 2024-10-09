'Может стать проходным': эксперт сказал, чего следует ожидать от 'Рамштайна' без Байдена

Уже 12 октября в Германии состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Участие в нем должен был принять президент США Джо Байден, однако он отложил свой визит из-за угрозы урагана, а без него этот "Рамштайн" может стать проходным.

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Из-за отсутствия американского лидера на встрече может не быть разговоров о каких-либо стратегических решениях касательно помощи Украине. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Отсутствие Байдена может означать, что этот "Раймштайн" превратится в проходной. Без разговора о стратегических вещах. Для Байдена это был бы красивый финальный аккорд его каденции. Потому что следующий "Раймштайн" состоится уже после президентских выборов в США", – отметил он.

Эксперт подчеркнул – то, что этот саммит захотел провести лично Джо Байден, это достаточно положительный момент. Ожидалось, что президент США на этом "Рамштайне" будет отчитываться о помощи Украине, а с другой стороны это должно означать и объявление о каких-то решениях, достойных лидера самой большой демократии на планете.

В частности, уже давно звучат разговоры о том, что США могут поставить Украине крылатые ракеты JASSM, которые бьют на расстояние от 350 до 700 км. Заявлялось, что решение об этом было принято, но информации о том, что такие ракеты поставили Украине, еще нет.

"Надеемся, что будут приняты какие-то стратегические решения, возможно, что-то и по НАТО. Хотя многие ожидают разрешения бить по территории России в глубину американским оружием, к сожалению, многие американские политики и эксперты говорят, и я с ними соглашаюсь, что вряд ли это решение будет обнародовано до голосования в США на президентских выборах. Потому что Дональд Трамп сделал, скажем так, пугание Третьей мировой ядерной войной, одним из краеугольных камней своей кампании. К сожалению, в этом ему помогает Путин, и поэтому вряд ли демократы будут делать такой подарок своим оппонентам", – сказал Леонов.

Нам остается надеяться, что будут объявлены действительно важные решения стратегического характера, так как на "Рамштайне" будут собираться лидеры стран-партнеров, что позволяет быстро обсудить вопросы и прийти к согласия относительно них.

Леонов добавил, что в последнее время появляется все больше информации о том, что Запад включается именно в развитие украинского ВПК.

"200 миллионов вкладывает в производство дронов Великобритания...От США мы можем получить кроме денег еще и помощь в технологиях. Если у нас есть, например, разработки, которые можно улучшить за счет американских технологий, это будет супер. Дания, например, просто берет и финансирует производство украинским ВПК гаубиц "Богдана", ну и так далее. Разумеется, что и производство боеприпасов, производство собственного оружия – это как раз путь для того, чтоб не зависеть, критически не зависеть ни от США, ни от Европы и не получать ни от кого разрешения на то, чтоб бить в глубину России по любым целях", – резюмировал он.

Напомним: президент США Джо Байден отложил свой запланированный визит в Германию, где должен был принять участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Причиной этого решения стала угроза нового мощного урагана на юге США, который получил название "Милтон".

Вслед за Байденом визит в Германию отменил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Из-за урагана "Милтон" он из Лаоса вернется домой в Вашингтон.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что на "Рамштайне" Украина постарается убедить партнеров, что нам необходимо "ощутимое усиление наших возможностей и позиций именно сейчас, в течение осенних месяцев".

А СМИ писали о том, что на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" ожидаются конкретные шаги для членства Украины в НАТО.

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