Можно играть в Lego: в сети показали, что осталось от уничтоженного российского БДК 'Новочеркасск'. Фото

В сеть попали фото, на которых затонувший после удара больший десантный корабль (БДК) "Новочеркасск" по частям поднимают со дна моря в порту Феодосии. Очевидно, что судно превратилось в металлолом, хотя ранее оккупанты заявляли о планах его отремонтировать.

Видео дня

Соответствующие кадры 3 февраля опубликовал Telegram-канал "Крымский ветер". "В Феодосийском порту играют в Lego – поднимают по частям БДК "Новочеркасск". Российские военные говорили, что отремонтируют", – говорится в сообщении.

При этом российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что родственников "пропавших без вести" моряков ранее известили о предстоящем поднятии БДК "Новочеркасск".

Отмечается, что мероприятие откладывали уже несколько раз из-за ожидания специальной бригады водолазов и соблюдения техники безопасности по погодным условиям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– БДК "Новочеркасск" был уничтожен в ночь на 26 декабря 2023 года в порту оккупированной Феодосии.

– Факт уничтожения корабля подтвердили в Воздушных силах. По данным СМИ, ПВО оккупантов пропустила две ракеты Storm Shadow. В минобороны РФ минобороны заявили о "повреждении" БДК "Новочеркасск" и якобы "сбитых" российской ПВО "украинских самолетах, запускавших ракеты", что опровергли в ВС ВСУ.

– Гауляйтер Аксенов твердил об "одном погибшем и двух раненых", хотя СМИ писали о десятках погибших и раненых. По данным российских пабликов, на БДК находились 77 российских моряков.

– Более двух десятков из них оккупанты записали в раненые, 33 считают пропавшими без вести. Среди погибших были срочники.

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, характер взрыва и пожара на "Новочеркасске" свидетельствуют о том, что речь идет не просто о топливе или БК, которые были на нем.

– Спутниковые фото подтвердили уничтожение двух российских кораблей в Феодосии.

– На днях в РФ впервые официально признали гибель моряка, служившего на "Новочеркасске".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!