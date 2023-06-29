"Мстительный Путин не простит Пригожину унижения": что будет с ЧВК "Вагнер" и как это повлияет на войну в Украине

После полученных от незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко гарантий главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин отказался от похода на Москву и дал команду развернуть колонны. Наемники отправились в полевые лагеря, а Пригожин – в РБ. Несмотря на договоренности с Путиным о "ненападении", что именно произойдет в дальнейшем со всей "Группой Вагнера", сейчас не может сказать никто. Однако есть и первые признаки "кардинальных изменений".

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О факторе Беларуси, а также как ситуация с "Вагнером" может сказаться на войне в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Базы в Беларуси

Сразу после "сдувшегося путча" в оккупационных Telegram-каналах заговорили о размещении нескольких баз "вагнеровцев" в Беларуси. Подлил масла в огонь и Александр Лукашенко, заявивший о готовности принять наемников и что армии РБ будет не лишним опыт "Вагнера", которым те могут поделиться.

Затем беларуская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, на которых видна стройка в поселке Цель Могилевской области (это примерно в 90 км от Минска) якобы лагеря "вагнеровцев". На снимках от 14 июня в этом районе не было никаких новых объектов, а уже 27 июня заметны изменения. Однако достоверных данных, что на месте заброшенной в/ч будет именно база "вагнеровцев", нет. Вполне возможно, что тут будут размещены российские военнослужащие.

Возможная передислокация "вагнеровцев" в Беларусь, конечно же, вызвала определенные опасения. За ситуацией внимательно следят украинская и западные разведки.

В комментарии OBOZREVATEL спикер ГПСУ Андрей Демченко сказал, что нет новых данных о том, будто на территории Беларуси что-то активно обустраивается. Также нет подтверждения, что в РБ прибыли наемники.

"Конечно, нельзя исключать, что такое может произойти в какой-то период. Однако за ситуацией по ту сторону границы активно следит украинская разведка, в том числе подразделения Госпогранслужбы, чтобы полностью понимать составляющую безопасности и адекватно реагировать на все вызовы", – сообщил Демченко.

А вечером 28 июня российский оппозиционный канал "Сирена" со ссылкой на разговор с человеком, занимающимся вербовкой наемников, сообщил, что "новичков", как и раньше, отправляют на базу ЧВК в Краснодарский край. Но сколько продлится такой "штиль"?

Страх переворота

В то, что все будет как прежде, конечно же, не верит никто, в том числе и в России. Аналитик Анатолий Несмиян считает, что никакого контракта Лукашенко Пригожину предлагать не намерен, а хочет наоборот – еще и заработать на проблемах командира наемников. Не зря Лукашенко сказал о размещении "за их счет".

"Так что перед "Вагнером" все равно теперь стоит вопрос – что делать дальше (…) Внезапно оказалось, что вся логистика "Вагнера" перестает работать и нужно либо выстраивать ее заново, либо искать новую страну для базирования", – пишет Несмиян.

В том, что этой страной будет Беларусь, – большие сомнения. Возможный вариант – РБ будет лишь временной транзитной базой для "вагнеровцев".

"Россия возьмет на себя обустройство военных лагерей для ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Окончательные суммы будут согласованы в ближайшие дни. По условиям договоренностей, беларуская база "Вагнера" будет транзитной, использоваться для отдыха и физической подготовки. Существует договоренность, что оружия и военной техники не будет: часть должна быть сдана министерству обороны, часть отправлена транзитом на зарубежные базы", – утверждает источник "Брифинга" в Минске.

Такой поворот вполне возможен, учитывая, что Лукашенко боится переворота, а несколько тысяч вооруженных головорезов ему точно не добавят спокойствия.

"Если же "вагнера" все же появятся в Беларуси, но их фактически будут держать под контролем и не дадут оружия, то, соответственно, угроза для Украины с этого направления также снижается", – считает собеседник OBOZREVATEL в наших Силах обороны.

Тем не менее в России горячо обсуждают, что "единственный шанс реабилитации "Вагнера" – это взять Киев". Однако президент Владимир Зеленский уверен, что возможная переброска наемников в Беларусь не может всерьез угрожать Украине.

"Я не могу сказать, насколько они будут угрожать кому-то с территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень большой", – сказал Зеленский.

Пригожин отдельно от "Вагнера"

Несмотря на то что дело о мятеже "вагнеровцев", которое было начато следственным управлением ФСБ, уже закрыто, главные последствия в виде различных решений еще впереди.

"Мстительный Путин не простит Пригожину своего унижения и того, что мир увидел его слабость, а также потерю контроля. Потому судьба Пригожина очевидна. В ближайшее время он, скорее всего, уйдет в тень, но его судьба уже будет отделена от ЧВК", – считает наш собеседник в украинской разведке. По его мнению, то, что Пригожин "исчезнет навсегда", – только вопрос времени.

В первую очередь он, по информации российских источников, потеряет большую часть активов. Речь о тех, что "имеются на балансе группы компаний "Конкорд" и аффилированных с ней юрлиц, плюс прокладки под нал, связанные со стройками и имеющие отношение к ЧВК".

Что касается участия "вагнеровцев" в войне против Украины, собеседники OBOZREVATEL считают, что сегодня каких-либо кардинальных изменений ожидать не приходится.

"Не нужно думать, будто все они моментально уйдут с линии фронта. Часть подпишет контракт с российским минобороны, часть, возможно, будет действовать в составе другой структуры. Ломать ситуацию через колено Кремль вряд ли будет, опасаясь нового витка напряжения и уменьшения боеспособности оккупационных сил. По нашим данным, "вагнеровцы" все так же базируются на оккупированной территории, вооружение у них никто не забирал", – говорят в разведке.

Таким образом, считают наши собеседники, рассчитывать на то, что деятельность террористической организации в войне против Украины в ближайшее время будет сведена к нулю, пока не приходится. Однако это не сильно меняет сложившуюся ситуацию – цели и мотивация наших Сил обороны неизменны.