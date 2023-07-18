Мужчину спасали из-под завалов: видео из бодикамер полицейских, которые первыми прибыли на место падения обломков в Одессе

В сети показали видео с бодикамер одесских патрульных, которые первыми прибыли на место падения обломков ракет в Одессе утром 18 июля. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его забрали в больницу.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram Патрульной полиции Одесской области. Пострадавшего пришлось извлекать из-под завалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что прибывшие на место происшествия патрульные увидели отверстие в крыше дома. Зайдя в помещение, инспекторы обнаружили гражданина, прижатого остатком ракеты, он не мог двигаться. Правоохранители вместе с соседями пострадавшего извлекли мужчину из-под обломков. Полицейские вызвали все экстренные службы и до приезда медиков контролировали состояние его здоровья.

Напомним: ночью 18 июля оккупанты атаковали юг Украины дронами и крылатыми ракетами. Все шесть ракет были уничтожены силами ПВО. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домовладений.

Также 21 ударный дрон Shahed-136 был уничтожен на подлете с моря в Одесской области, еще 4 – в небе над Николаевщиной.

В Офисе президента Украины заявили, что ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и "Шахедов" является очередным доказательством того, что страна-террорист Россия хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Сумской области возросло количество погибших в результате вражеских обстрелов Белополья. Еще одна пострадавшая женщина скончалась в больнице. Так, из-за атаки погибли три человека;

– также накануне оккупанты ударили по Херсонщине. Около 17 часов они обстреляли Белозерскую общину, по предварительным данным, применив артиллерию.