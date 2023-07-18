Возросло количество жертв обстрела Белополье в Сумской области: пострадавшая женщина скончалась в больнице

В Сумской области возросло количество погибших в результате вражеских обстрелов Белополья. Еще одна пострадавшая женщина скончалась в больнице.

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Таким образом из-за атаки погибли три человека. Об этом сообщил городской голова Юрий Зарко

"К сожалению чуда не произошло.... От полученных ранений умерла Татьяна Лебедева", – отметил он.

Следует добавить, что российские войска 17 июля снова обстреляли Сумщину. Под вражеским огнем оказался центр населенного пункта Белополье. В результате обстрела два человека погибли сразу, еще десять получили ранения.

Также под вражеским обстрелом оказалась пожарная часть. Спикер главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелко сообщил о пяти раненых работниках ГСЧС.

Белополье захватчики обстреляли из артиллерии, обстрел продолжался с 12.35 до 12.39.

Напомним, в конце суток 15 июля в Сумах раздались два мощных взрыва. Их слышали в населенных пунктах Сумского района. Воздушная тревога в это время не объявлялась.

Впоследствии в Сумской ОВ заявили о работе всех служб, однако не раскрыли причины взрывов.

В Сумской областной военно-гражданской администрации объяснили молчание о причинах взрывов, раздававшихся в Сумах и Сумском районе накануне вечером. Там заверили, что эти взрывы не несли угрозы мирным жителям.