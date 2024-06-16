Мужественно защищал суверенитет нашего государства: на фронте погиб младший сержант Роман Птиченко с Кировоградщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб наш защитник Роман Птиченко. Трагедия произошла 9 июня 2024 года в районе населенных пунктов Среднее и Шандриголове Краматорского района Донетчины.

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Герой жил в поселке Завалье Голованевского района Кировоградской области. Теперь мужчине навсегда 55 лет. Трагическое известие подтвердили на Facebook-странице поселкового совета.

Птиченко Роман Владимирович (28.05.1969 года рождения) был младшим сержантом воинской части А7689, командиром отделения технического обслуживания бронетанковой техники. Мужчину мобилизовали 31 января 2023 года.

Птиченко мужественно защищал нас от врага и отдал свою жизнь, оберегая территориальную целостность и суверенитет государства, подчеркнули в ОТГ.

Жители громады запланировали встретить тело воина живым коридором. Панихида будет проводиться у его дома, а похоронят украинского Героя на кладбище поселка Завалье.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В Збараже Тернопольской области 15 июня простились с молодым воином Николаем Мельничуком. Защитник, которому было всего 25 лет, погиб в боях с оккупантами в Донецкой области.

– В Волчанске на Харьковщине в бою погиб молодой разведчик из Коломыи. Орест Приймачук защищал страну с начала полномасштабной войны. Дома его ждала молодая жена.

–Также на Харьковщине погиб воин Василий "Испанец" Данильчик из Ивано-Франковской области. У него остались жена, сын и мама.

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