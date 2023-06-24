'Мятеж' Пригожина в России: как отреагировали в мире и чем может закончиться 'битва лягушки и змеи'

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с военным руководством РФ. На фоне событий в России мировые СМИ запестрели заголовками относительно реакций мировых лидеров, а эксперты высказали дальнейшие прогнозы по этой ситуации.

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Издание СNN опубликовало реакцию европейских лидеров на мятеж в России. Так, лидер Франции и Польши заявили, что внимательно следят за происходящим в РФ.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "внимательно следит за ситуацией в России", сообщили в Елисейском дворце.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что они следят за ситуацией на постоянной основе.

"В связи с ситуацией в России сегодня утром мы провели консультации с премьер-министром и министерством национальной обороны, а также с союзниками. Течение событий за нашей восточной границей постоянно отслеживается ", – отметил Дуда на странице Twitter.

Профессор истории Йельского университета и эксперт по Восточной Европе и Второй мировой войне Тимоти Снайдер написал в своем Twitter, что война в Украине может закончиться в связи с давлением внутриполитических событий в России.

"О России я могу сказать только то, что говорю уже год: войны заканчиваются, когда внутриполитическая система оказывается под давлением" – написал Тимоти Снайдер.

В то же время британское издание ITV отмечает, что мир с тревогой наблюдает за восстанием "Вагнера", опасаясь хаоса и даже гражданской войны.

Белый дом внимательно следит за ситуацией с серьезной обеспокоенностью, поскольку Евгения Пригожина считают бандитом. Неясно, какова конечная цель Пригожина, но предполагается, что это может быть захват власти.

Борьба между лидером наемников и российской военной элитой может привести к насилию в российских городах, если ее не сдержать. Вашингтон также озабочен передовым развертыванием ядерных ракет в южном военном округе России, где войска ЧВК "Вагнер" устанавливают свой контроль. Есть опасения, что любой хаос или неопределенность, связанные с хранением ядерного оружия или военной субординацией, могут вызвать серьезную обеспокоенность Запада.

ITV также отмечает, что Китай, ключевой союзник России, осуждает идею мятежа и с сожалением наблюдает за событиями в России, угрожающими авторитарному лидеру. Пекин опасается, что такая угроза может как-то возникнуть и внутри Народно-освободительной армии Китая.

Напомним, что Зеленский отреагировал на "мятеж" Пригожина и вынес "приговор" Кремлю. Зеленский подчеркнул, что РФ сама начала разрушать себя, когда избрала путь зла. Глава государства отметил, что сначала государство-террорист Россия вторглась в Украину, чтобы уничтожать города и убивать мирных жителей. Теперь руководство РФ вынуждено забаррикадироваться в Московской области от тех, кого именно вооружило.

Напомним, в России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа, а также несколько зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.

Накануне Пригожин обвинил МО РФ в обстреле позиций ЧВК "Вагнер", что якобы привело к гибели и увечьям большого количества наемников. В минобороны обвинения назвали провокацией. Однако "повар Путина" объявил, что будет мстить и "освобождать Россию".

Путин утром 24 июня выступил со срочным обращением, заявив, что Россию якобы "предали" из-за "неумеренных амбиций" и что "смута" грозит стране-агрессорке. Он пообещал "жестокие действия" и "неизбежное наказание" за "преступные действия".