'Мы будем преследовать вас всегда и повсюду': у Зеленского отреагировали на жалобу РФ в ООН из-за слов Буданова

В Офисе президента Украины отреагировали на жалобы РФ в ООН из-за "риторики ненависти". Россию возмутили слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что украинские спецслужбы найдут причастных к преступлениям против Украины россиян в любой точке мира.

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В ОПУ обещания Буданова найти и наказать всех без исключения военных преступников из РФ подтверили и уверили: от ответственности, юридической или физической, не ускользнет ни один оккупант. Об этом в своем Twitter написал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Риторика ненависти", – истерически вопит Россия на экстренном заседании ООН. И?.. Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего – вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, которое гипнотически действовало на глобальную политику, заканчивается. Да, представители Рф – государства серийных убийц – несомненно, выплатят все долги. Да, каждого из вас Украина достанет, и неважно, как именно – юридически или физически. И хватит юзать ООН – у безусловных военных преступников нет международного права. Просто дождитесь своего звездного часа на трибунале", – заявил Подоляк.

Свое заявление он написал на русском языке, чтобы адресаты сообщения предельно точно восприняли его смысл.

Напомним, несколько дней назад в очередном интервью Буданов высказался о ликвидации пропагандистов Путина. Он намекнул, что за частью этих смертей может стоять Украина. Также Буданов заявил, что украинские спецслужбы убивали и будут убивать россиян где угодно до полной победы Украины в войне.

Это заявление вызвало истерику в Кремле. "Это ужасное заявление подтверждает правильность решения Владимира Путина начать специальную военную операцию", – сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Однако этим в РФ не ограничились. Государство-агрессор распространило письмо МИД РФ, посвященное заявлению Буданова, на заседании СБ ООН. В этом письме постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал слова главы ГУР МОУ "вопиющим примером ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку".