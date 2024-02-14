Мы должны закончить войну выходом на границу, других вариантов не рассматривается, – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский ответил, как должна закончиться война против страны-агрессора РФ. Украинские войска должны выйти на государственные границы – другого варианта у нас нет.

Об этом Сырский сказал в интервью ZDFheute, которое было записано за несколько дней до того, как он занял должность главнокомандующего. Он подчеркнул, что мы не можем оставить свою территорию под контролем российских оккупантов.

"Мы должны войну закончить с выходом на наши границы. Это во-первых. Потому что других вариантов не рассматривается. Потому что другого просто выхода у нас нет. А это значит, что все, все общество должно сплотиться вокруг общего дела – победы", – отметил командующий.

Сырский добавил, что нужно наладить производство боеприпасов непосредственно в Украине. По его словам, этот процесс запущен, нужно наращивать объемы производства.

"Мы в первую очередь должны рассчитывать на собственные силы, не только на партнеров, с учетом всего, но и на собственные силы", – сказал главком.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Сырский подчеркнул, что ситуация на передовой сложная, российские войска наступают фактически по всей линии фронта. Силы обороны Украины перешли от наступательных действий к ведению оборонной операции, чтобы помешать продвижению врага и истощить его.

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