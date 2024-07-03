'Мы хотим быть готовы': Зеленский призвал Трампа раскрыть его план по скорейшему прекращению войны

Бывший резидент США Дональд Трамп, надеющийся вернуться на этот пост уже в этом году, должен уже сейчас раскрыть свой план быстрого прекращения войны в Украине, если он у него есть. Любое предложение по миру не должно нарушать суверенитет украинского государства.

Видео дня

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg. Он подчеркнул, что готов встретиться с Трампом, чтобы услышать его мирный план.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть готовы к этому, мы хотим об этом знать", – сказал Зеленский.

Дональд Трамп, лидирующий в опросах над президентом Джо Байденом накануне ноябрьских выборов, хвастался, что положит конец войне еще до своей вероятной инаугурации в январе. В теледебатах на прошлой неделе Трамп осудил оказанную помощь в миллиарды долларов на оборону Украины, заявив, что Киев "не выиграет войну".

В интервью Bloomberg Владимир Зеленский пожаловался на задержку поставок оружия от западных союзников и сказал, что он "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды по завершению российско-украинской войны.

"Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем иметь в ноябре мощную поддержку США или останемся сами", – отметил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп ведет переговоры с Путиным по поводу войны в Украине, в частности о том, какую часть украинской территории может оставить за собой Москва. Об этом сообщило Politico, ссылаясь на информацию двух бывших чиновников национальной безопасности Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!