'Мы им очень благодарны': омбудсмен назвал главного посредника в возвращении украинских пленных

Главным посредником в возвращении украинцев из российского плена сейчас являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Последние такие операции производились именно при поддержке этого государства.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он назвал ОВА основным партнером по возвращению украинских пленных.

"Мы им очень благодарны. У нас последние возвращения происходили через посредство дипломатов этой страны", – сказал омбудсмен.

Также Украина обсуждает с дипломатами ОАЭ направление гуманитарного конвоя, чтобы каждый украинский военнопленный смог получить вещи, средства личной гигиены и медикаменты. Однако пока стороны "не сошлись в согласовании" с РФ.

Лубинец отметил, что другие страны также помогают Украине вернуть наших военных из плена в РФ, но именно ОАЭ по состоянию на сегодняшний день являются наиболее эффективными.

Как сообщал OBOZ.UA, Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина начала получать некоторую информацию о пленных защитниках от России. Во время последнего обмена стороны обменялись листовками.

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