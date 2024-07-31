'Обменялись листовками': Лубинец сообщил, что Украина начала получать из РФ некоторую информацию о пленных

Украина начала получать некоторую информацию о пленных защитниках от России. Во время последнего обмена стороны обменялись листовками.

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Такое заявление сделал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Мы наконец-то начали получать какую-то информацию от российской стороны относительно пленных. Мы во время последнего обмена обменялись листовками. Мы вместе с российским контрвизом провели одновременно опрос военнопленных, тех, которых возвращала Украина. В присутствии моих сотрудников российские представители услышали слова благодарности", – рассказал Лубинец.

Он также отметил, что в присутствии украинских представителей российская сторона узнала о случаях пыток среди украинских военных, неоказании медицинской помощи и потере конечностей из-за несвоевременного оказания медицинской помощи на территории РФ.

"Мы ожидаем, что будет реакция, по крайней мере, у нас запланировано обсуждение всей этой услышанной информации", – отметил омбудсмен.

Лубинец выразил надежду, что эти шаги помогут добиться допуска представителей Международного комитета Красного Креста к украинским пленникам. Он подчеркнул важность давления на Россию и МККК для обеспечения соблюдения международных обязательств по обращению с военнопленными.

"Я не знаю, как мы еще должны давить на россиян и МККК, чтобы наконец россиян начали выполнять свои международные обязательства, а мы перестали возвращать наших военнопленных в таком ужасном физическом состоянии. Мы подтверждаем, что наши пленные в России умирали от пыток ", – резюмировал омбудсмен.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину произошло уже 54 обмена пленными. Всего удалось вернуть почти 3,5 тысяч украинцев.

Ранее стало известно о гибели в плену воина, пережившего российские пытки. 47-летний украинский воин Юрий Решта из Кривого Рога встал на защиту родной земли 24 февраля 2022 года, участвовал в обороне Мариуполя и попал в плен. Русские применяли к нему пытки и расстреляли. Проститься с воином, которого дома ждали семеро детей, родные и близкие получили возможность только сейчас: тело украинца российские военные преступники передали с тремя пулевыми ранениями груди и одним – головы.