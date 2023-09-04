'Мы как дали из пулемета по своим': оккупант рассказал о потерях армии РФ и похвастался 'френдлифаером'. Перехват

Российские оккупанты употребляют наркотики и стреляют по своим. При этом они считают это веселым занятием. Вместе с тем, российские военные жалуются на большие потери армии РФ.

Видео дня

Военная разведка Украины перехватила телефонный разговор двух оккупантов, в котором один из них похвастался "френдлифаером". Соответствующую аудиозапись обнародовали в ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам оккупантов, у них много убитых и раненых. Поэтому живой силы не хватает и для ведения военных действий, по словам российских командиров, нужно набрать еще 600 тысяч человек.

"Народу, видишь, не хватит, подбивают, *бать, 300-х до*уя", – жалуется один из них.

На что его собеседник отвечает, что слышал, что нужно набрать еще 600 тысяч. По его словам, такое огромное количество мобилизованных уже не из кого набирать.

"600 тысяч – это вообще до*уя. Здесь три тысячи в Бурятии подчистили, всех зачистили, по районам, *ули, по селам *бать, повсюду..." – рассказал захватчик.

Вместе с тем оккупанты открыто говорят в телефонном разговоре, что употребляют наркотики и могут стрелять по своим же.

"Ну, как мы, как курнули здесь немного, нах*й, с базы вдвоем, нах*й. У нас там "беха" загорелось, БК взрывался, х*ли. Мы оба них*я, как дали из пулемета по своим там же отх**чили, нах*й и пох*й", – рассказывает оккупант и они с собеседником захохотали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Другой российский оккупант пожаловался на огромные потери армии РФ. Также во вражеском войске большие проблемы с морально-психологическим состоянием захватчиков – они не хотят продолжать воевать и пытаются оставлять позиции, за что их командование наказывает.

Также российские военнослужащие жалуются, что мобилизованные заставляют подписывать контракт с минобороны РФ. А при отказе угрожают отправить их в отряды "Шторм-Z".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!