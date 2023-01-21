''Мы клепаем их, дай Бог'': воины ВСУ рассказали, как сдерживают наступление войск РФ вблизи Соледара. Видео

Солдаты армии РФ не прекращают попыток прорвать оборону и захватить Соледар Донецкой области полностью. Для этого оккупанты задействуют большое количество пехоты, основную часть которой составляют наемники ЧВК "Вагнер". Бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона поделились кадрами уничтожения врага.

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Об этом сообщило "Радио Свобода" в своем Telegram-канале. Украинские солдаты прилагают все усилия, чтобы захватчики не смогли продвинуться по позициям (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как заявляют солдаты ВСУ, на некоторых участках фронта россияне имеют частичный успех, но существенных изменений ни на одном участке не наблюдается.

Бойцы 109-го отдельного горно-штурмового батальона поделились опытом – на кадрах видно, как украинские военные сдерживаю врага несмотря на меньшее количество живой силы.

"Мы клепаем их, дай Бог... Нам нужны эти пункты! Они идут по 70-80 человек. Их задача – чтоб автомат сделал пару выстрелов. Так они пытаются прощупать слабые места", – сообщают украинские бойцы.

Как добавляют солдаты ВСУ, ЧВК "Вагнер" посылает своих наемников просто на смерть, ведь на фронте они массово гибнут. Бывшие заключенные составляют именно штурмовые бригады.

На некоторых участках военным армии РФ удается продвинуться.

"Они с края посадки продвинулись к нам. Мы сидели сверху, перезаряжались. Вражеский солдат залез к нам в окоп и пустил очередь. Мы вшестером отходили с позиций", ––добавил боец 109-го отдельного горно-штурмового батальона.

Как добавил солдат, в этой битве они потеряли командира.

Однако, оккупанты умирают значительно в большем количестве – по 10-15 человек в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины продолжают наносить масштабные потери путинской армии, очищая нашу землю от захватчиков. В Соледаре наши защитники "демобилизовали" сразу 15 оккупантов.