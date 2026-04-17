'Мы многому учимся у них': министр армии США отметил инновации в украинской армии. Видео

Министр армии США Дэн Дрисколл публично отметил технические инновации в украинской армии. Он также добавил, что американская армия перенимает у ВСУ немало важных уроков.

Видео дня

Об этом он заявил во время заседания Конгресса США. Его слова приводит американский телеканал MS NOW.

Что сказал Дрисколл

По его словам, ВС США постоянно поддерживали армию Украины с самого начала полномасштабного вторжения России. Отдельно чиновник отметил украинские инновационные технологии, которые применяются на войне.

"Я был в Киеве, я провел много времени с представителями украинского руководства. Они в корне изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали невероятную работу по инновациям. И я публично заявляю, что мы многому учимся у них, и меняем многие уроки, которым они (ВСУ - Ред.) нас научили", – сказал он.

Технологические инновации Украины

Заметим, что по состоянию на сейчас Украина трансформирует ведение войны с Россией с помощью быстрой интеграции технологий, в частности беспилотников, сухопутных роботов и систем кибербезопасности. Такие инновации, как предполагается, обеспечивают асимметричное преимущество на поле боя и меняют современные боевые доктрины.

Так, например, в Министерстве обороны Украины, как информируют в ведомстве, вскоре появятся дроново-штурмовые подразделения для войны с Россией. Речь идет об объединении воздушных и наземных беспилотников с пехотой в единую систему.

Кроме того, в Украине протестировали новое поколение дронов-бомбардировщиков на полигоне Brave1. В испытаниях приняли участие 18 команд, которые создают решения для фронта, а сами аппараты показали большую дальность, грузоподъемность и устойчивую защищенную связь.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в Вооруженных силах Украины, во "всех корпусах и группировках войск" полностью развернута Mission Control, единая цифровая система управления беспилотниками. На развертывание системы понадобилось всего два месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus, также известному как "охотник на "шахедов". Соглашение является шагом к будущему производству зенитного беспилотника в Туманном Альбионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!