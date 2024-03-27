'Мы можем догадаться': в Третьей штурмовой заявили, что оккупанты могут начать наступление на новом участке фронта

Оккупанты могут собрать достаточное количество солдат и техники для открытия нового направления наступления на фронте в 2024 году. Это направление будет активным, но пока неизвестно, где именно они планируют его развернуть.

Об этом заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин в эфире "Эспрессо". Он отметил, что сейчас одним из основных направлений на фронте в Украине является Авдеевка.

"Я уверен, что россияне в этом году могут накопить достаточно личного состава и техники для того, чтобы попытаться открыть как минимум еще одно направление, кроме Авдеевского. Это будет активное, наступательное направление, но какое именно – неизвестно. Мы можем догадаться, принимая к сведению те направления, которые для них важны и где есть места, которые они могли бы попытаться начать давить. Кстати, в этом перечне будет и граница с РФ, которую россияне тоже рассматривают как одно из направлений для возможных наступательных действий", – сообщил он.

По его словам, российские силы достаточно четко определяют для себя приоритетные направления действий. В настоящее время Авдеевка считается одним из таких ключевых направлений, куда враг будет продолжать в ближайшее время перебазировать свои резервы.

"Оккупанты будут перебрасывать сюда резервы, пока не решат, что достигли цели, которую ставили перед собой. Для них нет большой разницы, сколько здесь погибнет россиян", – добавил он.

Напомним, что издание The Economist сообщало, что в ближайшие несколько месяцев российская оккупационная армия может усилить свое наступление и прорвать оборону. В настоящее время Украина столкнулась с проблемами с оружием, мобилизацией и строительством оборонительных сооружений.

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