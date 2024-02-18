Мы можем освободить все территории уже в этом году, если используем новый подход: интервью с генералом Маломужем

Кремлю критически не хватает ресурсов. Агрессор пытается вести войну на истощение, но текущий год может стать решающим в этой войне. Украинская армия имеет шанс освободить все оккупированные территории. Что для этого необходимо? Прежде всего, новая стратегическая концепция и полноценное обеспечение армии.

В чем состоит эта концепция? Главным образом – в нестандартном подходе. Это не "долгая оборона", бесконечные укрепрайоны и прочие способы ведения войны прошлого века. Это неожиданные операции, отвлечение врага, действия силами спецопераций в его тылу и так далее. Новую концепцию уже озвучил главком Сырский.

Теперь главная задача – реализовать ее. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж.

– По информации, которую опубликовало британское агентство Reuters, еще в прошлом году Путин публично и приватно, через посредников, предлагал Соединенным Штатам заморозить войну в Украине. Разумеется, без возвращения оккупированных территорий. Считаете ли вы, что на сегодня есть такая опасность – опасность того, что война будет заморожена?

– Путин неоднократно пытался провести такие переговоры с американцами и рядом европейских государств. Он избирал в качестве посредников людей, которые имели старые контакты, например с Байденом, с Госдепом. Параллельно эта тема обсуждалась и с новой командой Трампа на перспективу. Как я понимаю, неоднократно эти темы за закрытыми дверями обсуждались и с нашим руководством.

Путин считает, что руководство Украины несамостоятельно в принятии решений, что всеми процессами руководят непосредственно США, а в Киеве подконтрольное Штатам правительство Зеленского, и поэтому все вопросы нужно решать в Вашингтоне. Путин просто уверен в этом. Я знаю это по всем оперативным каналам. Он видит способ прекращения войны только путем решения в Белом доме, при Байдене или при Трампе.

Но общая позиция состоит в том, что никаких переговоров в плане оставления территорий за РФ, которые россияне захватили, а тем более территорий, на которые они претендуют, быть не может. А они претендуют не только на захваченные территории, но полностью на пять областей Украины, которые они оформили конституционно в противоречие всем международным нормам.

Таким образом, Путин не получил положительного ответа. Ему четко указали, что война будет продолжаться, пока он не освободит территории. Это единственный формат, при котором можно быстро прекратить войну. Это доносилось к сведению Путина по официальным и неофициальным каналам.

Путин понял, что такие договоренности в теневом, закрытом формате, к которым он привык, не сработали. Эта его концепция договоренностей по разделу Украины и мира не была принята.

Поэтому он решил, с одной стороны, измотать Украину и выйти на долгую войну, посеять противостояние в обществе, измотать ресурсы Украины, а с другой стороны, посеять недоверие к Украине и усталость от войны на Западе.

Он, конечно же, ориентируется и на выборы на Западе. В частности, делает ставку на Трампа, который, как рассчитывает Путин, может установить мир по его сценарию. Ведь Трамп в свое время обещал быстро закончить войну. Возможно, это была всего лишь предвыборная риторика и реальные действия могут быть совсем другими, но Путин надеется, что это будет именно так.

Поэтому возможна затяжная война как минимум до выборов в США. Путин планирует как истощить Украину, так и нарастить свои ресурсы для ведения затяжной войны. Он готов вести войну в течение 3-5 лет, ресурсы в России немереные, и он планирует их расширять. Уже 40% ВВП России задействовано на войну. Он пытается доказать и нам, и европейцам, что собирается играть вдолгую и убеждать, якобы Россия всегда выигрывала в долгой войне. Но далеко не факт, что так и будет, ведь сегодня совсем другие реалии, другие возможности и наших партнеров, и самой Украины.

– Как в этой ситуации может действовать Европа?

– Сейчас эта тема прорабатывается и европейскими государствами. Путин пытался склонять и ряд европейских лидеров к своему варианту мира. В частности, он пытался давить через Орбана, через Фицо и через Эрдогана, а также через Си Цзиньпина. Это был второй эшелон модели Путина для достижения своей цели.

Суть ее такова: мы остановимся, прекратим боевые действия, создадим буферную зону и установим новый мир в новых реалиях, включая захваченные территории. При этом, конечно же, будет присутствовать постоянная угроза со стороны России дальше продолжать наступление, когда там снова накопят ресурсы. У Кремля долговременные планы. И то перемирие, которое Путин пытался навязать, лишь один из этапов.

Путину необходима передышка, так как он все-таки не имеет тех ресурсов, которые декларирует и которые могут сейчас решить вопрос на поле боя или глобально на уровне стран НАТО. У него большой дефицит и войсковых соединений, особенно опытных, и бронетехники, и других видов вооружений, особенно высокоточных. Да, есть часть контрабандных комплектующих, но это лишь небольшая толика. Глобально изменить ситуацию с обновлением своего ВПК Путин не может.

Поэтому Путин пытается прикрыть этот дефицит всего своей угрозой глобальной войны, ядерным оружием и так далее. Он угрожает, что готов проводить политику контроля не только над Украиной и странами СНГ, но и над странами восточного блока, странами Балтии. Об этом уже говорят аналитики и руководители силовых ведомств стран ЕС.

– Насколько велика угроза для стран НАТО?

– Я считаю, что сегодня у Путина нет достаточного ресурса, чтобы вести войну еще и со странами НАТО. Он даже в Украине не может решить локальные задачи, которые ставит практически ежедневно по захвату конкретных городов или регионов – Авдеевка, Купянск и другие. Удержать позиции и отодвинуть нас возле Бахмута. Не получается даже этого. Что уж говорить о глобальной войне с НАТО.

– Вы сказали, Путину нужна пауза, ему не хватает ресурсов. Одновременно главнокомандующий ВСУ генерал Сырский заявил, что война должна закончиться только выходом на государственные границы и никак иначе. Но, к сожалению, не все получается так быстро, как нам бы хотелось. Считаете ли вы, что на сегодняшний день, при нынешнем уровне поддержки Украины со стороны союзников, мы можем рассчитывать на то, что эта цель достижима? Если да, то в какой перспективе?

– Я считаю, что в 2023 году мы не реализовали весь свой потенциал. Конечно, мы задействовали возможности по защите наших территорий вдоль линии фронта, по уничтожению резервов противника, особенно в реперных точках: Авдеевка, Бахмут, Купянск, Запорожская и Херсонская области. Но мы не реализовали главный сценарий, о котором говорил и Залужный. Это новая философия войны, новая стратегия ведения войны. Затем – обеспечение, это тоже хромало.

Летом 2023 года была очень неудачная попытка – идти на минные поля и укрепрайоны врага, это вообще абсурдно. Мы не хотели критиковать, потому что это война. Но теперь мы понимаем, что это была неудача. Стратегии глобальных наступательных операций по освобождению территорий не было. Думаю, это объективно привело к смене командования. И оно в первую очередь предполагает новую стратегию.

Сейчас это вызрело, Сырский озвучил новую стратегию. Но необходим ряд условий, которые обеспечат эту стратегию. Это, конечно, поддержка наших союзников, и мы уже имеем ряд программ. В первую очередь это то, что сегодня уже выделяют Германия, Франция, Великобритания, частично Скандинавия и другие страны. Европа обещает поставить нам 500 тысяч боеприпасов.

И, конечно же, мы ожидаем окончательного решения Конгресса о военной помощи Украине. Думаю, это откроет еще один формат поддержки – американский. Это продолжение помощи при любом раскладе. Проголосуют или не проголосуют, все равно это F-16 и ATACMS, а если проголосуют, то это полный арсенал вооружения и техники различных типов. Это и артиллерия, и дополнительные танки, это боеприпасы, что сейчас особо актуально, радиолокационные системы и РЭБ, которые будут создавать электронные щиты для ракет и дронов и на фронте, и в наших городах и селах. Это системы разминирования, управляемые бомбы и так далее. То есть это будет совсем другая модель поставки вооружения и техники.

Еще одна программа – это закупка вооружений и техники за счет европейского Фонда поддержки Украины. 5 миллиардов выделено, вопрос о 20 миллиардах на стадии решения. Это огромный рынок военно-технического сотрудничества, где мы можем закупить что угодно. Лишь бы были деньги и опыт ведения такой работы. Все можно сделать за полтора-два месяца и поставить в Украину в достаточных количествах.

И, наконец, наш ВПК. Он, наконец, начинает наращивать обороты, хоть и с большим опозданием. Думаю, нужно пять-семь месяцев, чтобы мы встали на ноги – и в дронах, и в баллистических ракетах, и в бронетанковой технике. И чтобы хотя бы частично могли покрыть дефицит боеприпасов.

Когда все эти элементы будут соединены, появится возможность реализовать стратегию ведения новой войны. Думаю, комплексный подход, озвученный новым главнокомандующим, правильный. Он должен обеспечить перспективы не только обороны, но и освобождения территорий. И Сырский правильно обозначает конечную цель – освобождение всей территории Украины.

– Когда эта цель может быть достигнута?

– Если мы говорим именно о такой концентрации всех сил и средств, начиная от новой стратегической концепции войны и заканчивая эффективным обеспечением армии из различных источников, это даст перспективу и победы на конкретных направлениях на поле боя, и перспективу полного освобождения территорий. Думаю, 2024 год будет решающим для всех этих операций. Считаю, что есть много шансов освобождения территорий уже в этом году.

Конечно, это война, возможны разные сценарии. Но мы должны действовать по-новому. Например, проведение операций, где они не ожидают, мощное уничтожение резервов в глубоком и среднем тылу, удары по флангам и в тылу с привлечением спецназа, комплексные и неожиданные действия с отвлечением врага ударами в других секторах и так далее. Это искусство войны, которую нужно вести в современных условиях новыми технологическими средствами, с новой системой управления. За счет таких подходов мы должны победить. Это реально. Сегодня побеждают технологии, и мы должны использовать их как преимущество.

Враг имеет преимущество в живой силе, частично в старой технике. Если мы будем идти по сценарию России – затяжная война, долгая оборона, только укрепрайоны, то перспектив освобождения территорий не будет. Поэтому, думаю, главная задача Сырского – реализовать новый сценарий.