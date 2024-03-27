'Мы находимся в стадии острой войны': источники в разведке отреагировали на слухи о повышенном риске ракетного удара 27 марта

Украина уже более двух лет находится в острой фазе войны с Россией. Поэтому украинцам следует быть готовыми к тому, что враг может нанести удар в любой день, как это делал уже неоднократно.

Никаких оснований утверждать, что именно 27 марта угроза для украинцев со стороны РФ особенно сильна – нет. Об этом OBOZ.UA заявили источники в разведке.

Истерия в украинском сегменте сети Интернет относительно особо сильной угрозы российских обстрелов 27 марта возникла после утреннего сообщения в Telegram-канале заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко.

"Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", – написал чиновник, призвав сообщать о закрытых укрытиях в специальный бот.

В разведке OBOZ.UA заявили, что никаких оснований или признаков того, что с точки зрения опасности российских обстрелов 27 марта чем-то отличается от сотен других дней российско-украинской полномасштабной войны – нет.

"Мы находимся в стадии острой фазы войны и украинцы должны быть всегда готовы к атакам. Господин Ткаченко не имеет доступа к разведданным. Похоже, он начитался Telegram-каналов. Это правда, что противник маневрирует. Но он делает это все время и очень часто – чтобы не ввести нас в заблуждение. Поэтому не стоит делать таких заявлений, которые лишний раз запугивают людей", – отметил собеседник OBOZ.UA.

Напомним, в ночь на 27 марта силы ПВО сбили 10 дронов из 13, которыми РФ атаковала Украину. В отражении воздушного нападения участвовали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны Украины.