'Мы научились правильно реагировать': Жорин рассказал, как изменилась ситуация на фронте в течение последних месяцев

Ситуация на фронте за последние месяцы изменилась не в пользу российских войск, в частности на тактическом уровне. Украинские подразделения адаптировали оборону, научились противодействовать штурмам малыми группами и уменьшили эффект от постоянного давления противника.

Об этом в интервью изданию OBOZ.UA заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин. Причиной изменений это отсутствие у противника модернизации тактических подходов.

Российские войска продолжают действовать по устаревшим схемам, тогда как украинская сторона выстроила эффективную систему наблюдения, применения беспилотников и взаимодействия пехоты на переднем крае.

Хотя штурмы позиций ВСУ происходят ежедневно и по всей линии фронта, они уже не дают того результата, который имели еще полгода назад. В то же время потери российских подразделений растут, а темпы продвижения снижаются до минимума.

"Раньше тактика инфильтрации малыми группами – по двое-трое военных – позволяла противнику прорывать оборону без прямых боев. Сейчас этой тактике нашли противодействие благодаря постоянному контролю с воздуха, лучшей осведомленности пехоты и ее обеспечению", – отметил Жорин.

В полосе корпуса фиксируется массовое привлечение россиянами наемников из африканских стран, что свидетельствует о кадровом дефиците. На направлениях Покровска, Мирнограда, Лимана и особенно Купянска российское продвижение почти остановилось: оккупанты иногда захватывают отдельные позиции, но эти успехи непропорциональны их потерям.

По оценке Жорина, при отсутствии изменений в тактике противник рискует окончательно зайти в тупик, что может существенно изменить баланс сил и позиции Украины в потенциальных переговорах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что потери в 3 армейском корпусе ВСУ отличаются отобщевойсковых, если говорить о логистике. Так, этот фактор позволил сократить небоеспособность бойцов подразделения втрое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!