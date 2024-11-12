'Мы не будем брошены на произвол судьбы': Пристайко рассказал, что нужно сделать для привлечения войск союзников на территорию Украины

Бывший посол Украины в Британии, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Британия является одним из государств, которые не бросят Украину в борьбе с российским вторжением. Он допустил, что страна может согласиться разместить свои войска в демилитаризованной зоне между Россией и Украиной, если будет принято решение о создании такой зоны.

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Об этом дипломат сказал в эфире OBOZ.TALK. Так он прокомментировал информацию западных СМИ о том, что план избранного президента США Дональда Трампа по завершению войны может предусматривать размещение европейских и британских войск в Украине в буферной зоне между армиями обеих сторон.

Однако, как отметил Пристайко, в Украине должен быть принят закон о допуске вооруженных формирований союзников на территорию Украины.

"Хочу напомнить, что наши союзники отличаются от России тем, что мы должны их пригласить на нашу территорию. Для этого принимается закон. Его необходимо принять хотя бы для того, чтобы создать легальные основания. Например, если сказал президент Франции, что готов это сделать, то давайте сразу приглашать, Услышали от британского премьера, что они готовы.это сделать, например, прислать своих инструкторов, и сразу принимаем решение. Голосует Верховная Рада и приглашает наших друзей, наших братьев, наших союзников. Это нормальный путь", – сказал дипломат.

Он убежден, что партнеры будут поддерживать любое решение Украины – и если страна захочет воевать дальше, и если захочет искать пути для переговоров.

"Если мы хотим воевать и готовы воевать, нам будут помогать наши друзья воевать. Если мы хотим и готовы искать пути примирения, поиска компромиссов, нам будут помогать искать этот путь. Это только наше решение. Мы настолько пострадали за все это время, что никто не имеет права, кроме нас, принимать решение", – добавил Пристайко.

Напомним, что The Telegraph со ссылкой на источники в окружении Трампа пишет, что новоизбранный президент США может предложить создать 1200-километровую буферную зону, которая будет обеспечиваться европейскими и британскими войсками, чтобы разделить российскую и украинскую армии в рамках плана остановки войны.

По словам трех сотрудников его штаба, план предусматривает заморозку текущей линии фронта и отсрочку стремлений Украины к вступлению в НАТО на 20 лет. В обмен на это Украину снабдят оружием для сдерживания России от дальнейших наступательных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший советник Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на помощи Киеву в возвращении территорий. По его словам, приоритетом Вашингтона является "прекращение убийств".

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