'Мы не просто сбили самолет – мы открыли новую нишу': авиаэксперт Храпчинский объяснил уничтожение вражеских Су-30

Главное управление разведки уничтожило в Черном море сразу два российских истребителя Су-30. На самом деле, уничтожение вражеской авиации - не новость. Только в прошлом году украинские защитники "отминусовали" более 80 самолетов и вертолетов РФ. Но уникальность этой ситуации в том, что для удара применялись морские дроны, которые служили платформой для американских ракет AIM-9 Sidewinder. И в этом заключается украинское ноу-хау, ведь морские дроны априори предназначены для ударов по кораблям, а не по самолетам.

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Это открывает для Украины новые возможности, в частности, позволяет создавать мобильные ПВО не из систем стоимостью в сотни миллионов долларов, а из дронов. Следующим технологическим шагом может стать создание наземных мобильных зенитных дронов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

– По сообщению главы ГУР Кирилла Буданова, два вражеских истребителя Су-30 были сбиты с помощью ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, выпущенных с беспилотных морских платформ Magura-7. По его словам, это исторический момент и первый случай использования морских дронов для подобных целей. Итак, морской дрон де-факто используется для уничтожения авиации. Это наше ноу-хау?

– Да, это именно наше ноу-хау, потому что в классическом понимании морской дрон - это про удары по кораблям. А вот превратить его в мобильную зенитную платформу, то это уже об украинской школе асимметричной войны.

Мы предоставили беспилотникам новое видение, не просто "ехать, лететь и взрываться", а работать как носитель сложного вооружения, входящий в платформу из роя дронов, которые коллективно выполняют функции фрегата/зенитного комплекса/ударной группы.

Это синергия, которая создает новую тактическую доктрину прямо сейчас. И враг не успевает даже ее осмыслить, не то, чтобы остановить.

– По вашим оценкам, можно ли говорить о прорыве в возможностях Украины по противодействию российской авиации?

– Безусловно. Мы не просто сбили самолет - мы открыли новую тактико-технологическую нишу. Раньше речь шла только об адаптации западных ракет к советским платформам. Теперь мы увидели, что ракета класса "воздух-воздух" может быть эффективно использована с морской беспилотной платформы. И если это удалось реализовать на воде в гораздо более сложных условиях стабилизации и наведения, то наземные мобильные зенитные дроны - вполне логичный следующий шаг.

Это не просто единичный случай, это сигнал об изменении доктрины. Представьте себе: автономная платформа, вооруженная ракетой с ИК-наведением, ждет в засаде в приграничной зоне или даже в тылу и поражает самолет на малой высоте. Без ПЗРК, без оператора. Без потерь.

Для понимания: только за 2024 год Россия потеряла более 80 самолетов и вертолетов, и почти все из-за нестандартных сценариев. Но с появлением подобных решений у нас появляется возможность создать распределенную мобильную ПВО не из систем стоимостью в сотни миллионов, а из дронов, которые можно собирать десятками.

– Какие перспективы это открывает для Украины? Можно ли говорить, что в определенной перспективе мы сможем полностью лишить врага доминирования в воздухе?

– Это точно не тот случай, когда одно событие кардинально меняет правила игры. Но это принципиально новая опция в нашем арсенале, и она работает. Успешное поражение Су-30 с морской платформы - это сигнал, что теперь даже воздушное доминирование не дает 100% безопасности врагу.

Но ставка только на дроны – это ошибка. После Второй мировой многие писали, что танки - все, арта - все, будет только ядерная стратегия и ракеты. А реальность такова, что сегодня в Украине одновременно работает арта, танки, дроны, ПВО, штурмовики, инженерные системы, все вместе. Поэтому только комплексное сочетание: от классической ПВО до автономных дронов-перехватчиков, от авиации до РЭБ, дает реальный результат.

Мобильные зенитные дроны, роботизированные платформы с зенитными ракетами - это элемент асимметричного ответа, который сможет "выбивать" российскую авиацию даже там, где нет батарей Patriot. Но полностью лишить врага преимущества в воздухе можно только комплексной системой, в которой каждый компонент – это часть одного боевого алгоритма. И главное: в этой войне выигрывает не тот, у кого больше техники, а тот, кто быстрее адаптируется.

– Могли бы вы более подробно рассказать об американской ракете AIM-9 Sidewinder? Была ли она изначально предназначена для уничтожения авиации? Какая потребность есть в них?

– AIM-9 Sidewinder - это одна из старейших, но в то же время наиболее эффективных ракет класса "воздух-воздух" в мире. Она появилась еще в 1956 году, и первое боевое применение состоялось уже в 1958-м. С тех пор она постоянно модернизировалась: сегодня на вооружении находится ее десятая генерация - AIM-9X Block II. Кстати, успешность применения достигает 70%, что для ИК-ракет ближнего боя очень высокий показатель.

С самого начала она разрабатывалась как ракета ближнего воздушного боя с инфракрасной головкой самонаведения. Ее задача – перехватывать маневренные цели, преимущественно с тыла, где двигатель лучше всего светится в ИК-спектре. Впрочем, новые версии уже способны атаковать цель даже с фронтальной полусферы.

Для Украины это бесценный ресурс. AIM-9 - это более дешевое, но эффективное решение для поражения воздушных целей на ближней дистанции. В условиях, когда Россия массово использует штурмовую авиацию на низких высотах, эти ракеты позволяют реагировать быстро и точно.

Украина впервые официально получила AIM-9 в 2023 году – в частности, как часть вооружения для F-16. Но параллельно они начали использоваться и с наземных платформ, и как видим, теперь с морских дронов. Это показывает гибкость и универсальность этой ракеты, которую можно адаптировать не только к самолетам, но и к асимметричным сценариям. Именно это делает ее идеальным инструментом в нашей войне.

– Какие отечественные разработки, касающиеся противодействия вражеской авиации, уже на подходе? Сможет ли Украина в определенный момент времени полностью обеспечивать себя сама подобными средствами?

– К этому надо идти в любом случае. Если мы хотим иметь стратегическую устойчивость, нам нужен собственный оборонпром, способный на 100% обеспечивать потребности в средствах ПВО, ПРО и РЭБ. Не частично, не на 30-40%, а полностью. Потому что каждый экспортозависимый цикл - это уязвимость, и враг это прекрасно понимает.

Сегодня в Украине уже ведутся перспективные разработки, зенитные беспилотники, мобильные платформы ПВО, наземные РЭБ-комплексы, для противодействия авиабомбам с УМПК.

Но мы еще не до конца раскрыли потенциал средств РЭБ против авиации. Это не только о глушении, это о создании условий, когда враг просто не сможет зайти в воздушное пространство из-за потери ориентации, навигации, канала наведения. Здесь пространство для прорыва.

Параллельно нам нужно создавать совместимые системы ПВО и ПРО с Европой, не просто как покупатели, а как партнеры по производству и интеграции. Стратегическая цель - чтобы украинский зенитный дрон, украинская РЭБ-система или даже украинский сенсор стал частью европейской противовоздушной сети. Только тогда мы не просто будем держать небо - мы будем его совместно контролировать.

– Уничтожение вражеской авиации на аэродромах в глубине территории РФ - каковы наши возможности на сегодняшний день? Как далеко на сегодня Россия держит самолеты от нашей границы?

– Результат действия наших дальнобойных дронов и глубоких рейдов очевиден, враг уже дважды пересмотрел логистику размещения стратегической авиации. Сперва передислокация Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" после попаданий по взлетно-посадочной полосе и потери техники. Затем переброска части машин на "Оленья" (Заполярье), а в последнее время, вплоть до авиабазы "Белая" в Иркутской области, за 4000 км от Украины. И это не просто перемещение, а потеря времени, ресурса и боевой эффективности для врага.

Давайте вспомним, что нам удалось еще. Уничтожение по крайней мере двух Су-57 на базе Актюбинск – это первый в истории случай поражения самолета 5-го поколения в реальном бою. Поражение не менее трех Ту-22М3 на аэродромах "Сольцы" и "Шайковка" – прямой удар по носителям Х-22/Х-32, которые активно используются для террора украинских городов. Успешные атаки на авиабазы в Курске, Пскове, Саратове, Новгородской области, включая поражение транспортной авиации Ил-76.

Сегодня враг держит большинство ударной авиации на дистанции от 700 до 1000 км от границы с Украиной. Это увеличивает время подлета, требует дозаправки, усложняет логистику боеприпасов, а главное - демонстрирует, что в глубоком тылу уже нет ощущения безнаказанности.

И это еще без полноценных крылатых ракет украинского производства. Когда они появятся, в Москве начнут снова открывать карту Урала. Потому что принцип здесь простой: или вы убираете свои самолеты подальше, или мы их сожжем на стоянке.

– Есть ли у Украины возможность нанести удары по Красной площади во время "парада победы" 9 мая? Если да, какими средствами и с какими последствиями?

– Технически – да, возможности есть. Но мы воюем по международным нормам, и наличие большого количества гражданских рядом с военными целями делает такой удар недопустимым. Мы не Россия и не бьем по площадям во время массовых мероприятий. Но если честно, то я представляю, сколько людей тихо мечтает увидеть, как что-то падает прямо между ракетными установками и кремлевскими трибунами.