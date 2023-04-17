'Мы понимаем, что такое хоронить невинных людей': Резников принес извинения за сравнение потерь Украины в войне и жертв землетрясения в Турции

Министр обороны Украины Алексей Резников извинился за сделанное накануне сравнение потерь Вооруженных сил Украины в войне с РФ и жертв землетрясений в Турции. Тогда глава оборонного ведомства заявил, что потери Сил обороны "меньше, чем число погибших от землетрясения в Турции".

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Резников извинился перед турецким народом, которого могли оскорбить подобные сравнения, и поблагодарил Турцию за поддержку Украины. Об этом министр написал в своем Twitter.

"Я искренне прошу прощения у всех в Украине или Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их неуклонную поддержку и твердую позицию относительно Крыма с начала российского вторжения", – подчеркнул Резников.

Извинения он попросил после резонанса по поводу сказанной в ходе интервью фразы, где подчеркнул, что в Турции во время землетрясения погибло больше людей, чем пало в боях украинских воинов.

"Я не могу назвать цифру, но могу вас заверить, что общее количество меньше, чем число погибших от землетрясения в Турции. Наша главная задача – сохранить жизнь бойцов", – сказал тогда министр обороны.

В комментариях под твитом с извинениями некоторые отмечают, что не видят ничего страшного в обычном сравнении. Многие пользователи благодарят Резникова за смелость признать свои ошибки. Граждане Турции также пишут, что для них заявление с извинением было важным и что Украина и Турция преодолеют выпавшие на их судьбу испытания.

Напомним, в упомянутом интервью испанскому изданию Резников выразил уверенность, что Черное и Азовское моря будут пространством мира, а временно оккупированный Россией Крым непременно вернется домой.