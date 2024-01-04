'Мы понимаем, что тяжело': Клименко объяснил, при каком условии возможна мобилизация правоохранителей в Украине

В случае ухудшения ситуации в стране сотрудники правоохранительных органов будут готовы стать к оружию и мобилизоваться. Однако даже сейчас десятки тысяч полицейских усиленно охраняют правопорядок в стране.

Видео дня

При этом МВД не увеличивает количество полицейских и наборы в полицию. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, на сегодняшний день в полиции служат 98 тыс. офицеров и сержантов. До полномасштабного вторжения России они были равномерно распределены по всей территории Украины. Однако во время войны полицейских сконцентрировали в приграничных регионах.

"На сегодняшний день от Черниговской и до Николаевской области в приграничных регионах, непосредственно в регионах, где идут активные боевые действия, а это 900 километров, расположены полицейские подразделения – это 35 тысяч личного состава. Сюда также входит подразделение "Лють", это 5 тысяч", – заявил Клименко.

Также он объяснил, что до полномасштабной войны на каждые 10 тыс. человек в Украине приходилось в среднем 23-26 полицейских. Но сейчас на деоккупированных территориях этот показатель вырос до более чем 100 полицейских на 10 тыс. населения. При этом МВД не проводит новый набор в органы полиции.

"Мы не увеличиваем количество полицейских и наборы в полицию. Мы понимаем, что тяжело сейчас в стране. Но еще раз хочу повторить, что, если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет стать к оружию, мы готовы это сделать, – сказал Клименко.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский выступил против инициативы, предусматривающей вручение повесток военнообязанным сотрудниками этого правоохранительного органа. Он объяснил, что у полицейских много своего функционала.

Ранее сообщалось, что во время военного положения мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, однако некоторые лица пытаются любым способом избежать этого ограничения или же за вознаграждение помогают другим покинуть страну и избежать призыва. Правоохранители систематически ликвидируют такие схемы уклонистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!