'Мы предоставили все детали нашим партнерам': Зеленский призвал Запад разместить в Украине ракетный комплекс для сдерживания Путина

Президент Владимир Зеленский призвал страны Запада разместить на территории Украины системы вооружения. По словам главы государства, это заставит Москву либо участвовать в мирных переговорах, либо позволит уничтожить ее военные объекты.

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Зеленский подчеркнул, что речь идет о неядерном ракетном комплексе. Об этом президент заявил на заседании Европейского совета в Брюсселе, трансляцию которого вел YouTube канал Офиса президента.

По словам президента, в качестве одного из пунктов Плана победы Киев предлагает странам Запада разместить на территории Украины системы вооружения для сдерживания России. Зеленский подчеркнул, что это также может заставить Москву сесть за стол переговоров.

"Мы предлагаем разместить на украинской земле пакет сдерживания, который либо заставит Россию участвовать в реальных мирных переговорах, либо позволит уничтожить ее военные цели. Это подход Мир через силу – для этого пункта. Речь идет о соответствующем ракетном пакете", – сказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что Украина предоставила детали западным партнерам. Зеленский объяснил, что размещение ракетных комплексов в Украине заставило бы диктатора Владимира Путина уважать силу.

В то же время украинский президент допустил, что если Россия не прекратит войну против Украины, эти системы вооружения могут быть использованы для поражения военных целей на территории РФ.

"Это США, Великобритания, Франция, Италия, Германия, и, конечно, мы хотим поделиться со всеми лидерами, которые готовы поддержать в этом случае. Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз. И мы можем использовать пакет сдерживания, только если Россия не прекратит войну", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины. Документ содержит пять пунктов, три из них пока не разглашаются. Четыре пункта должны реализоваться во время войны, пятый – после ее завершения.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что План победы не ставит целью освобождения всех оккупированных территорий исключительно военным путем. Основная идея плана состоит в том, чтобы заставить Россию покинуть эти территории, поскольку цена за их удержание станет для нее слишком высокой.

Напомним, 16 октября президент США Джо Байден объявил о новом пакете оборонной помощи Украине. В оборонный пакет, в частности, войдут новые системы противовоздушной обороны и дальнобойное вооружение.