'Мы приближаем Украину к НАТО': Блинкен пообещал 'ощутимые шаги' на Вашингтонском саммите в июле

Для безопасности НАТО опыт ВСУ по ведению современной войны будет очень полезен. Так что на очередном саммите в Вашингтоне будут сделаны "ощутимые" шаги для того, чтобы приблизить членство Украины в Альянсе.

Об этом во вторник, 14 мая, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Во время визита в столицу Украины он выступил в Киевском политехническом институте.

Он отметил, что Украина – это не просто страна, которая только получает советы и помощь.

"Ваши военные противостоят наибольшей угрозе трансатлантической безопасности со времен завершения холодной войны", – отметил государственный секретарь США.

Он подчеркнул, что у украинских защитников много боевого опыта ведения современной войны,

"Вам есть чему научить Альянс, и НАТО будет более безопасным, если ваша армия будет на нашей стороне", – отметил Блинкен.

Глава Госдепартамента США также заверил, что во время Вашингтонского саммита НАТО в июле будут сделаны "ощутимые шаги" для усиления роли Альянса в развитии устойчивых и дееспособных сил в Украине и проведения необходимых реформ, интегрирующих Украину в Альянс.

"Мы приближаем Украину к НАТО, а затем к вступлению в Альянс. Мы сделаем так, чтобы мост Украины в НАТО был крепким и хорошо освещенным", – подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что евроатлантическая интеграция Украины будет усилена взаимодополняющими двусторонними соглашениями в сфере безопасности.

"Сейчас у нас есть 32 страны, которые ведут переговоры по этим соглашениям с Украиной, девять из которых уже завершены. Эти соглашения посылают четкий сигнал о том, что Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку своих партнеров", – отметил Блинкен.

Отдельное внимание политик акцентировал на предстоящем двустороннем соглашении между Украиной и США, которое, по его словам, будет поддерживать обороноспособность Украины путем обеспечения критических возможностей.

"Наше двустороннее соглашение по безопасности ускорит наши совместные усилия по развитию оборонно-промышленной базы Украины, чтобы вы могли производить артиллерию, боеприпасы, противовоздушную оборону и другое важное оружие, которое вам нужно здесь, в Украине", – добавил госсекретарь США.

Он подчеркнул, что и сейчас на двустороннем уровне прилагаются усилия по увеличению оборонного производства в Украине, привлечению частных инвестиций, взаимодействию между украинскими и американскими компаниями ВПК.

"Все эти меры ужесточают интеграцию Украины в НАТО и поддержку со стороны Альянса", – резюмировал свое мнение госсекретарь США.

Напомним, во время выступления в Киевском политехническом институте Энтони Блинкен заявил, что проведение мобилизации в Украине не только будет способствовать укреплению оборонных возможностей страны сейчас и в будущем. По его мнению, это также необходимо для украинских защитников, которым нужно отдохнуть.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Блинкен прибыл в Киев ночным поездом из Польши утром 14 мая для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы "уверить украинцев в неизменной поддержке со стороны США". Это четвертый визит госсекретаря в Украину с начала полномасштабного российского вторжения, но впервые он носит экстренный характер.

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