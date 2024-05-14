'Трудное, но необходимое решение': Блинкен прокомментировал мобилизацию в Украине

Проведение мобилизации в Украине не только будет способствовать укреплению оборонных возможностей страны сейчас и в будущем. Это также необходимое мероприятие для украинских защитников, которым нужно отдохнуть.

"Ваша недавняя мобилизация была тяжелым, но необходимым решением. Защитники, которые более двух лет держат этот фронт, требуют помощи, и им тоже нужно отдохнуть", – заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время своего визита в Киев.

Блинкен подчеркнул, что мобилизация позволяет Украине укреплять оборону, создавать большее количество разных военных подразделений, а также укреплять свои рубежи. В свою очередь Америка "помогает Украине сделать это таким образом, чтобы Украина побеждала не только сегодня, но и предотвратила такие атаки в будущем". Время имеет большое значение, отметил он.

"Мы поможем вам сдержать атаки РФ, сделать так, чтобы им было труднее нанести вам удары, а также сохранить Черное море открытым", – добавил госсекретарь США.

По словам Блинкена, нападение на Украину "является стратегическим поражением Путина".

"С нашей поддержкой украинский народ может и обретет свое видение будущего. Это будет свободная, независимая, демократическая страна, полностью интегрированная в евроатлантическое пространство", – уверен американский чиновник.

Блинкен напомнил, что территория, которую Россия оккупировала в последние месяцы, была добыта огромными потерями РФ. Однако, сказал госсекретарь США, у США есть четкий финансовый и военный план для того, чтобы Украина "встала на ноги" и в конце концов победила в войне.

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