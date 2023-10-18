'Мы регулярно консультируемся': в Пентагоне высказались по поводу дополнительных поставок ATACMS Украине

Представители Пентагона ответили на вопрос о возможности будущих поставок дальнобойных ракет ATACMS в Украину. В частности, в США заявили, что пока не будут публично объявлять детали о будущих пакетах помощи, которые будут направляться стране.

Об этом во время брифинга высказалась заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает министерство обороны США. В то же время в Белом доме ранее подтвердили информацию, что Украине недавно предоставили дальнобойные ракеты ATACMS.

"Мы регулярно консультируемся с украинцами по поводу того, что им нужно. Но я не собираюсь анонсировать ничего, что может быть включено в будущие пакеты", – отметила представительница Пентагона.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на западных чиновников сообщила, что Украине было передано около 20 таких ракет.

Информация о передаче боеприпасов держалась в секрете с целью снижения риска возможных атак со стороны России, а также с намерением застать российских военных врасплох. Сообщается, что Соединенные Штаты передали украинским военным раннюю модификацию ракеты, имеющей кассетную боевую часть из 950 суббоеприпасов.

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По данным издания, беспокойство по поводу возможной реакции России было лишь одной из причин, по которым администрация Джо Байдена так долго колебалась с ответом на просьбу Украины по ATACMS.

В частности, министр обороны Ллойд Остин, который был против поставок, указывал на ограниченные запасы таких ракет в США, а также возможность снижения обороноспособности в случае передачи их Киеву. Кроме того, стоило учесть финансовые ограничения, поскольку каждая ракета стоит около 1,5 миллиона долларов.

Все же Остин согласился на передачу только той версии ATACMS, которая имеет ограниченную дальность около 160 км и оснащена кассетными боеприпасами, наносящими максимальный ущерб незащищенным целям, например самолетам.

Отметим, что в вечернем обращении во вторник, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что украинские военные при ударе по российским аэродромам на оккупированных территориях в Луганске и Бердянске использовали дальнобойные ракеты ATACMS американского производства.

Ранее оккупанты обнародовали фото обломков ракеты ATACMS, которые нашли на месте взрывов, произошедших в оккупированном Бердянске. Это первая операция Сил обороны, в ходе которой было применено предоставленное США оружие.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром 17 октября стало известно, что ВСУ ударили по вертолётам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. После прилетов местные жители слышали продолжительную детонацию.