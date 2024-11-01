'Мы так войну не выиграем': Гром отреагировал на заявления Безуглой и указал на проблему в армии

Нардеп Марьяна Безуглая продолжает раскручивать тему "перевода медиков в пехоту". 30 октября она заявила о соответствующем распоряжении командования Вооруженных сил, а уже на следующий день отчиталась, что якобы смогла остановить упомянутые переведения.

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В своих сообщениях нардепа допускает манипуляции и продолжает сыпать обвинениями в адрес военного руководства страны. На самом же деле в сложившейся ситуации есть немалая "заслуга" и самой Безуглой, по крайней мере, так считает полковник ВСУ Александр Грамарчук, более известный под псевдо "Гром".

Днем 30 октября Безуглая опубликовала на своих страницах в соцсетях очередное преисполненное критики сообщение с обвинениями в адрес высшего военного командования в намерениях "перевести медиков в пехоту".

"Лжецы из Командования медицинских сил ВСУ во главе с "придворным" генералом Казмирчуком переводят медиков в пехоту согласно распоряжению Сырского. Обратите внимание: учитывается пригодность к службе без ограничений [для службы] в пехоте, а НЕ УРОВЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ", – написала она.

Уже вечером на следующий день нардеп "остановила" заявленный ею же перевод.

"Остановлено. Спасибо всем, кто включился и не остался равнодушным", – говорилось в сообщении Безуглой.

Интересно, что к первому из двух сообщений она добавила скрин распоряжения, где указано, что командиры небоевых бригад/подразделений Вооруженных сил (всех, а не только подчиненных Командованию Медицинских сил) обязаны до 21 октября составить списки военнослужащих, пригодных по состоянию здоровья к воинской службе без ограничений. Они впоследствии должны были заменить в боевых бригадах тех военных, состояние здоровья которых не позволяет им выполнять боевые задания на передовой, но которые могут продолжить службу в тылу.

На то, что Безуглая "передергивает", постоянно раскручивая тему с медиками и пехотой, указал украинский офицер Александр Грамарчук.

"Я читал тот документ... Там требуется от командиров тыловых подразделений (медиков просто распиарили отдельные лица) пересмотреть свой штат и личный состав, и произвести замену личного состава, то есть отправить в пехоту или еще куда-нибудь в боевые подразделения пригодных для прохождения службы в пехоте, а на их место забрать тех, кто пригоден к прохождению службы в частях логистики, ТЦК, учебных центрах и так далее. Это вроде будто уже хз когда. Заменили. А теперь опять тех же раненых, по ходу, хотят запихнуть в пехоту. Такое впечатление, что тыл хотят заменить колясочниками", – написал Грамарчук, реагируя на сообщения Безуглой и на ситуацию в целом.

Он также отметил, что подобная практика угрожает проблемами для украинского войска, которые уже ощущают украинские воины. "Гром" привел в пример ситуацию, с которой столкнулся недавно, когда пытался помочь побратимам починить машины.

Грамарчук рассказал, что из небоевых подразделений материально-технического обеспечения, с которыми он имел дело, всех пригодных для боевых действий забрали в пехотные подразделения.

"Что с подразделениями МТЗ? А оттуда всех в пехоту забрали, а те, кто остался, — инвалиды без опыта ремонта техники... У меня слов нет. Мы так войну не выиграем, господа командиры. Или мы боремся за подчиненный личный состав, или идите" вы нах*й, такие хорошие командиры", – эмоционально отметил "Гром".

Однако, несмотря на "перекосы", возникшие из-за неумения или нежелания отдельных командиров отстаивать свой личный состав, куда больше к потенциальной катастрофе украинскую армию подталкивала сама Безуглая, считает "Гром". В частности, когда в прошлом году она развернула масштабную кампанию против тогдашнего главкома Валерия Залужного, воспользовавшись как поводом его словами о необходимости мобилизовать около полумиллиона военнообязанных.

Не очень подбирая слова, Грамарчук объяснил, что Безуглая и ее единомышленники, устроившие "травлю" Залужного, в конце концов добились снятия с должности ряда командиров и самого главкома. На его место пришел Александр Сырский. Потребность в усилении мобилизации при этом никуда не исчезла – но вместо этого непопулярного шага было решено выискивать дополнительные внутренние резервы, добавил "Гром".

"Людей мобилизовали? Нет. Решили искать внутренние резервы. Мобильные группы ПВО пошли в пехоту среди первых. И пошли прилеты туда, где никто не ждал. А в ближайшее время разъ*бут по полной, вангую. Затем пошли подразделения обеспечения, параллельно бусифицируют людей из гражданских СТО и мастерских БПЛА... Теперь дизелиста или автоэлектрика х*р найдешь", – отметил Грамарчук.

Он также возмутился, что на фоне "бусификации" тех же автослесарей в государстве наблюдается странный подход к определению отдельных профессий, представители которых имеют право на бронирование.

"Что дальше будет? Какие еще внутренние резервы? Но!!! Забронировать сушистов, тарологов, клоунов и футболистов – это было решением проблемы нехватки кадров? Уважаемые депутанги, вы упоролись там наглухо?" – возмутился "Гром".

Напомним, ранее Безуглая уже критиковала Сырского за "перевод медиков в пехоту". Этот тезис мгновенно подхватили российские СМИ.

Безуглую, выпускницу медицинского вуза, возмутила идея отправлять часть медспециалистов из тыловых госпиталей в стабпункты и бригады в зоне боевых действий, где нехватка квалифицированных кадров чрезвычайно высока. Мол, кто же в таком случае будет лечить раненых в госпиталях?

Тем временем военные медики, испытывающие передовую острую нехватку квалифицированных рук, напомнили нардепу, которая в свое время реализовала "реформы" в военной медицине, что если раненые воины не получат своевременной квалифицированной помощи в первые часы после ранения – в госпитали многие из них живыми просто не доедут.

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