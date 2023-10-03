'Мы там никому не нужны были': россияне начали догадываться, что Путин напал на Украину ради удовлетворения собственных амбиций. Перехват

То, что армия оккупантов не имеет успехов на фронте, а также частая "бавовна" на территории РФ заставляет россиян задуматься о причинах войны и порождает панические настроения среди них. Они начинают еще не понимать, но уже догадываться, что были "на*уй не нужны" в Украине, а Путин напал на соседнюю страну ради удовлетворения собственных амбиций.

Об этом свидетельствует перехваченный украинской военной разведкой очередной телефонный разговор двух гражданских РФ. Аудиозапись обнародовали на YouTubе-канале ГУР (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как следует из аудиозаписи, россиянин паникует из-за ситуации на фронте и в самой России. Он обвиняет в этом буквально всех – и Путина, и олигархов, и военное руководство.

При этом заметно "большое продвижение" в сознании россиян, поскольку они уже называют войну войной, а не "СВО".

Россиянин заявляет, что "эта война не наша", при этом он объясняет ее причины тем, что "просто, су*а, земли делят".

"На*уй война не наша, это б*ять просто, су*а, земли делят. Мы там на*уй не нужны были", - заявляет россиянин.

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Он говорит собеседнику, что Путин якобы попросил 200 млрд рублей у олигархов, чтобы пополнить казну, однако денег не получил. При этом он даже не задумывается над тем, почему их казна пуста.

В то же время, он жалуется на поставку Украине от США ракет средней дальности.

"Х*ли, им американцы поставляют новую помощь, вот ракеты новые, средней дальности ракеты сейчас им дали, на х*й, Америка, сейчас будут х*ярить и по России", – сетует россиянин.

Он даже злорадствует, что "бавовна" может привести в сознание российское руководство. Однако отметил, что у российских олигархов все имущество находится за границей, поэтому их не беспокоят проблемы страны.

"Это война надутая, с*ка, они, п*дорасы, все за границей держат. Им пох*й на народ", – подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Другой оккупант рассказал о реальных потерях армии РФ в Украине. По его словам, почти половина вновь прибывших сразу становятся "200-ми".

Также российские кафиры продолжают жаловаться на то, как плохо обеспечена армия РФ. Им не хватает современной техники и снарядов, к тому же боеприпасы у россиян стары - они выпущены еще в 1985-1986 годах. Такая же ситуация и с пулеметами.

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