'Мы тяжело работаем, чтобы у Украины было все необходимое': в Белом доме прокомментировали подготовку ВСУ к контрнаступлению

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине все необходимое для начала контрнаступательной операции. В Белом доме тяжело работают, чтобы убедиться, что ВСУ готовы.

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Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Джон Кирби, говорится на сайте Белого дома. В то же время он отказался комментировать начало украинского контрнаступления.

Кирби отметил, что независимо от сроков операции – американский президент Джо Байден убежден, что США сделали все возможное в течение последних почти 7 месяцев, чтобы украинские войска имели все необходимое оборудование, обучение и возможности для успеха.

Также представитель Совета нацбезопасности отказался комментировать возможность предоставления Киеву дополнительных систем Patriot, однако отметил, что ПВО находится в приоритете среди перечня вооружения.

"Что касается систем Patriot, то их немного, ни у нас на складах, ни на складах стран, которые их приобрели. Но я не буду комментировать заранее. Противовоздушная оборона является приоритетом, и мы знаем, как хорошо системы Patriot показали себя в Украине", – отметил представитель Белого дома.

Также, по его словам, одной из основных тем на предстоящих переговорах президента США Джо Байдена и премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен будет предоставление Украине истребителей F-16.

Напомним: заместитель министра обороны Анна Маляр заверила, что Силы обороны Украины будут продолжать давать отпор врагу и освобождать наши территории от российской оккупации. Подрыв захватчиками Каховской ГЭС не остановит планы Украины.

"По состоянию на данный момент как все по плану происходило, так и происходит", – заявила представительница МО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заседание СНБО, состоявшееся утром 6 июня после подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции. Он заявил, что освобождение Украины россиянам остановить не удастся;

– военный эксперт Владислав Селезнев выразил мнение, что "тихое" контрнаступление уже началось. Украинские Силы обороны уничтожают важнейшие военные объекты врага на временно оккупированной территории и даже самой РФ. Так формируется будущее поле сражения.

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