'Мы увидели вспышку, а потом на нас полетели стекла': жительница Харькова рассказала о российской атаке. Видео

В среду, 10 июня, военные российской оккупационной армии нанесли удары по Харькову в разное время. Около 11:00 вражеский беспилотник попал в одну из многоэтажек города, где расположен стоматологический кабинет.

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Харьковчанка рассказала, что пережила в момент прилета БПЛА. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам администратора стоматологии Алины, все произошло очень быстро. Сначала она увидела вспышку, а от взрывной волны в помещение посыпалось стекло.

"Я была у окна, сразу увидела вспышку, начало гореть, на нас полетело стекло, на пациента, на врача, на меня. Мы начали бежать, выбежали, вызвать пожарную помощь, оказали первую помощь пациентке, потому что немного осколками была порезана нога", – вспомнила она.

Впоследствии на место прибыла бригада скорой помощи, медики осмотрели женщину и тоже оказали ей необходимую помощь.

Харьковчанка добавила, что теперь нужно время, чтобы оправиться и восстановиться после пережитого.

Что предшествовало

10 июня российские войска массированно атаковали дронами Харьков: в городе зафиксировано более 20 ударов, вспыхнул пожар. Основной удар пришелся на Холодногорский район города, также атакованы Немышлянский и Индустриальный районы. Известно по меньшей мере о 13 пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее жительница Конотопа рассказывала об ударе российских военных по городу, во время которого погибла 78 летняя женщина. Ее тело достали под завалами многоэтажки: она получила тяжелые травмы из-за того, что на нее упал потолок.

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