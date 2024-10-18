"Мы видим разные пути": Зеленский высказался по поводу выборов в США и рассказал, обсуждали ли с ним "обмен территорий на вступление в НАТО"

Результаты президентских выборов в США являются решающими для будущего Украины и ее членства в НАТО. В зависимости от того, кто именно победит в борьбе за пост президента, наше государства ждут более позитивный либо менее позитивный сценарии дальнейшего развития событий.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times. Также он рассказал, озвучивали ли партнеры предложение отказаться от оккупированных Россией территорий в обмен на вступление в НАТО.

Издание пишет, что во время интервью Зеленский признал, что результат президентских выборов в США в следующем месяце станет решающим для будущего его страны и планов вступления в НАТО. Если кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис заявила, что в будущем подумает по поводу членства Украины в Североатлантическом альянсе, то ее соперник от Республиканской партии, экс-президент США Дональд Трамп выступает с резкой критикой военной помощи Украине и уверяет, что "завершит войну" сразу после избрания.

"Я не знаю, каким будет предложение для нас после выборов [в США]. Мы видим три разных пути развития событий", – отметил президент Украины.

По одному из сценариев, поддержка Украины будет продолжаться, хотя, как выразился Зеленский, союзники нашего государства все еще "боятся некоторых рисков".

Также большое значение для дальнейшего развития событий приобретает результат волеизъявления американцев.

"Мы видим [два] другие сценарии. Будет более положительный? Или менее позитивный? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей", – сказал глава государства.

Также президент Украины заявил, что западные чиновники, говорящие о варианте с отказом Киева от оккупированных Россией территорий на членство в НАТО, консультаций с ним по этим предложениям не вели.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО – это единственный способ остановить войну. Именно этот пункт первый из пяти пунктов Плана победы Украины, который был презентован западным союзникам.

Зеленский считает, что даже приглашение на вступление в НАТО для Украины играет решающую роль в принуждении президента РФ Владимира Путина к переговорам.

"Мы не можем быть очень сильными, не получив приглашение, которое укрепит наши дипломатические пути прекращения войны. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован и подтолкнут других партнеров к дипломатии", – сказал президент.