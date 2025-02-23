'Мы выстоим!' Спасатели показали щемящее фото с места удара армии России по дому в Херсоне

На кровати возле погибшего мужчины, которого РФ убила ударом КАБа по десятиэтажке в Херсоне, нашли мягкую игрушку. Это был плюшевый мишка, на белом меху которого застыли пятна крови.

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Щемящее фото 23 февраля обнародовала прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве напомнили, что в ночь на 20 февраля очередной российский КАБ превратил в руины подъезд жилого дома.

"В одно мгновение мирный дом стал смертельной ловушкой. Среди ночи разлетелись обломки, стены дрогнули, а человеческие жизни разорвались пополам", – говорится в сообщении ГСЧС.

Среди руин спасатели обнаружили тело мужчины. Рядом, на его кровати, лежал маленький плюшевый мишка, на белом меху застыли пятна крови.

"Чей он был? Возможно, подарок от дочери или любимой, а возможно – единственное воспоминание о ком-то близком. Теперь этот мишка – немая память о человеке, которому не суждено было пережить эту ночь. Еще один обломок уничтоженной жизни, еще один символ боли, который невозможно стереть", – рассказали в ГСЧС.

Второй погибшей из-за этой русской атаки была мама двух детей-близнецов, мальчика и девочки. Женщина погибла под обломками. Российским ударом еще одна семья разрушена, а детство – оборвано.

"Несмотря на руины, несмотря на боль и попытки врага стереть нас с лица земли – мы выстоим. Потому что Украина была, есть и будет!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в среду армия РФ атаковала Херсон КАБами. Один из них попал в десятиэтажку. Вследствие удара погибли два человека, еще пять получили ранения, в том числе двое детей-двойняшек. Их мать нашли мертвой под завалами спустя почти сутки поисков.

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