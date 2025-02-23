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"Мы выстоим!" Спасатели показали щемящее фото с места удара армии России по дому в Херсоне

Анна Паскевич
War
2 минуты
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'Мы выстоим!' Спасатели показали щемящее фото с места удара армии России по дому в Херсоне

На кровати возле погибшего мужчины, которого РФ убила ударом КАБа по десятиэтажке в Херсоне, нашли мягкую игрушку. Это был плюшевый мишка, на белом меху которого застыли пятна крови.

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Щемящее фото 23 февраля обнародовала прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве напомнили, что в ночь на 20 февраля очередной российский КАБ превратил в руины подъезд жилого дома.

"В одно мгновение мирный дом стал смертельной ловушкой. Среди ночи разлетелись обломки, стены дрогнули, а человеческие жизни разорвались пополам", – говорится в сообщении ГСЧС.

Среди руин спасатели обнаружили тело мужчины. Рядом, на его кровати, лежал маленький плюшевый мишка, на белом меху застыли пятна крови.

"Мы выстоим!" Спасатели показали щемящее фото с места удара армии России по дому в Херсоне

"Чей он был? Возможно, подарок от дочери или любимой, а возможно – единственное воспоминание о ком-то близком. Теперь этот мишка – немая память о человеке, которому не суждено было пережить эту ночь. Еще один обломок уничтоженной жизни, еще один символ боли, который невозможно стереть", – рассказали в ГСЧС.

Второй погибшей из-за этой русской атаки была мама двух детей-близнецов, мальчика и девочки. Женщина погибла под обломками. Российским ударом еще одна семья разрушена, а детство – оборвано.

"Мы выстоим!" Спасатели показали щемящее фото с места удара армии России по дому в Херсоне

"Несмотря на руины, несмотря на боль и попытки врага стереть нас с лица земли – мы выстоим. Потому что Украина была, есть и будет!" – говорится в сообщении.

"Мы выстоим!" Спасатели показали щемящее фото с места удара армии России по дому в Херсоне
"Мы выстоим!" Спасатели показали щемящее фото с места удара армии России по дому в Херсоне

Как сообщал OBOZ.UA, поздно вечером в среду армия РФ атаковала Херсон КАБами. Один из них попал в десятиэтажку. Вследствие удара погибли два человека, еще пять получили ранения, в том числе двое детей-двойняшек. Их мать нашли мертвой под завалами спустя почти сутки поисков.

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