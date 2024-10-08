'Мы живем в разных темпах': Корчинский объяснил нюансы с помощью Запада и сказал, кто может устроить переворот в РФ

Европейские страны продолжают помогать Украине отражать полномасштабную российскую агрессию. Однако следует понимать, что Евросоюз живет в несколько ином темпе, чем Украина, поэтому те или иные решение о военной помощи могут задерживаться.

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Несмотря на это Украина не только получает оружие от Запада, но и строит оружейные предприятия внутри страны. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил общественный деятель Дмитрий Корчинский.

По его словам, немецко-французские оборонные предприятия открывают филиалы в Украине и достаточно много оружия уже производится на территории нашей страны. Также Корчинский подчеркнул, что еще год назад невозможно было представить, что немецкие танки будут воевать на территории Курской области.

Кроме того, до конца года Украина должна получить от Европы 50 млрд долларов по декларации, подписанной в Вашингтоне во время сессии ООН. Речь идет о средствах из замороженных активов РФ. В то же время Корчинский объяснил, что Запад принимает решения, находясь в ином темпе, чем Украина.

"Мы просто живем в разных темпах. Для Украины каждый день значит очень многое. Европа находится в другой теме принятия решений и для них три года – это очень быстро. За три года они совершили очень большую эволюцию в своих подходах и это почти мгновенно для них. Будем надеяться, что они ускорятся", – сказал Корчинский.

Также общественный деятель рассказал о вероятности переворота в РФ. По его словам, рядовое население России не собирается восставать против путинского режима, но это могут сделать ближайшее окружение диктатора.

"Сейчас они еще в достаточно нормальных кондициях. Они еще не понимают, кто гарантирует им собственность в случае смены режима. Но придет такое время, когда они поймут, что все очень плохо и нужно что-то менять. И это будут именно те люди, которые находятся в ближайшем окружении Путина", – отметил Корчинский.

Напомним, уже в следующем году Воздушные силы ВСУ могут получить очередную партию западных истребителей. Речь идет о французских Mirage 2000. По предварительным данным, доставка самолетов запланирована на первый квартал 2025 года.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 в июне договорились о коллективном займе Украины в размере 50 млрд долларов, подкрепленном будущими доходами от замороженных российских активов.

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