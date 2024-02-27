На Авдеевском направлении ВСУ стабилизировали линию обороны в трех точках, – генерал Тарнавский
За прошедшие сутки украинские военные на Авдеевском направлении стабилизировали линию обороны в районах н. п. Тоненькое, Орловка и Бердычи. Безрезультатными оказались попытки наступательных действий россиян в районах Новомихайловки и Работино.
Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, за прошедшие сутки и ночью еще 11 российских оккупантов пополнили украинский обменный фонд.
По словам военачальника, на поле боя произошло 43 боевых столкновения. В целом за прошедшие сутки потери врага на указанном направлении составили:
– в живой силе – 347 человек;
– в вооружении и военной технике – 1 танк, 7 боевых бронемашин, 4 артиллерийские системы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 5 автомобилей;
– 255 вражеских БПЛА разных типов;
– 1 склад боеприпасов врага.
Напомним, также полдесятка оккупантов попали в плен на Авдеевском направлении в течение суток 22 февраля. Оккупанты устроили 61 штурмовую атаку, только на Марьинском направлении было зафиксировано 43 столкновения.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Тарнавский сообщил, что с начала 2024 года только на Таврическом направлении войска РФ потеряли 212 танков. Оккупационную армию активно демилитаризуют защитники Украины.
– За четыре месяца наступательной операции на Авдеевском направлении Россия потеряла более 1300 единиц бронетехники и пять самолетов. Кроме этого, выполняя задачи Путина по захвату Авдеевки, на ее подступах "демилитаризировалось" почти 50 тыс. оккупантов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!