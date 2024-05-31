'На Байдена оказывается давление': Краев спрогнозировал, когда США могут дать разрешение избивать по территории РФ американским оружием

Разрешение от США на использование их оружия по объектам на территории России может быть предоставлено "уже в ближайшее время". Дело в том, что к действующим внешним давлениям на президента Соединенных Штатов прибавились и чисто внутренние давления.

Так считает эксперт, директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев. В интервью для OBOZ.UA он одним из таких внутренних давлений назвал предстоящие выборы в США.

"Это разрешение мы можем получить в ближайшее время, потому что кроме внешних давлений от союзников, украинской дипломатии и украинских военных, появилось и внутреннее давление. На администрацию Байдена начали давить республиканцы и даже трамписты, которые обычно занимали антиукраинскую позицию. Даже они сейчас готовы давить на Байдена для того, чтобы он предоставил Украине это право", – отметил эксперт.

Краев напомнил, что предоставление ракет АТАКАМС в пакете помощи от США для Украины было оправдано "созданием стратегии победы Украины". Именно эти слова, именно расхождение между ними и реальной запрещенностью использовать оружие против россиян и влечет "многие запросы к Байдену".

"То есть украинская тема становится одной из ключевых в политическом противостоянии перед выборами в Конгресс США и перед выборами президента США", – уточнил он.

Между тем, "создание стратегии победы Украины" вполне реально даже по существующим объемам военной помощи Украине, уверен эксперт.

"Удары по конкретным военным объектам России, по их критической инфраструктуре, помогающей функционировать военной машине, преимущественно точечные. Для этого хватит тех объемов оружия, которые предоставляют нам наши партнеры, в первую очередь это дальнобойные ракеты и дальнобойные дроны. Т.е. даже малейший удар, нанесенный вглубь территории России, будет колоссально влиять на поле боя, он предоставит Украине действительно большое преимущество", - отметил Краев.

Более того, если бы у нас была возможность наносить такие удары перед началом нового наступления на Харьковщине, то наступление провалилось бы "на неделю раньше, чем это произошло", считает специалист.

"Сейчас когда украинский президент говорит о том, что готовится новое российское наступление на Сумщине, нам очень необходимо иметь возможность бить западным оружием именно в том регионе, чтобы предупредить такое наступление россиян", - добавил Краев.

Как сообщал OBOZ.UA, поскольку именно Украина стала жертвой вооруженной агрессии РФ, она имеет полное право использовать для обороны все доступные средства. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Петр Фиал.

Таким образом, он поддержал призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ.

Ранее похожую позицию по ограничению применения западных вооружений высказала министерка обороны Нидерландов. Кайса Оллонгрен заявила, что Украина имеет право избивать по территории РФ западным оружием и что это не должно быть темой для дискуссий.

Но последним по этому поводу высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц, чем вызвал определенный ажиотаж. Он, пусть и очень осторожно, но поддержал позицию французского лидера относительно того, что Украина имеет полное право наносить удары по военным базам в РФ, откуда происходят атаки на украинские города и села.