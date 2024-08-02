Пока все обсуждают новости о том, кого и на кого там обменяли Штаты у лаптей, на Ближнем Востоке готова взорваться новая бомба и совсем не там, где ожидалось. Еще вчера вечером талибы обвинили Иран в том, что это те убили Исмаила Ханию и спихнули все на Израиль. Вчера же, но чуть раньше талибов, мы в шутку сделали такое же предположение, но обосновали его не обстоятельствами, а мотивом. В самом деле, очень подозрительно выглядит то, что в одной спальне с Ханией находился его помощник, когда в 2 часа ночи прогремел взрыв. История умалчивает, над чем они трудились, но в этом была суть шутки.

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В пабликах же, где обсуждалось обвинение талибов, было сказано о том, что они имеют точные данные о том, что характер повреждения здания говорит о том, что это не был воздушный удар и что отстрелялись либо с земли, либо из соседнего здания. Но ведь речь идет о территории, которая находится в ведении под контролем КСИР. Если туда смогли проникнуть посторонние, то значит КСИР просто "спальня – выбегальня", но куда более вероятно, что КСИР либо пропустил злоумышленников, либо сам уничтожил Ханию. При этом именно мотивы талибы не затрагивали.

И вот сегодня стали известны новые подробности, которые практически полностью исключают участие Израиля в этой ликвидации, а значит полотенца напрасно и злонамеренно вывесили красные труселя над мечетью, в знак мести. Мстить прийдется самим себе. Дело в том, что здание, в котором был уничтожен Хания, находится в 750 метрах от резиденции президента Ирана и вся эта территория являет собой единый правительственный комплекс, где меры безопасности примерно одинаковы у всех, кто находится в этой локации.

Отсюда возникает вопрос о том, что если это была атака израильской авиации, то почему они не ликвидировали "главное полотенце"? Или более актуальный вопрос: там же должна была действовать эшелонированная и самая совершенная система ПВО, которую только можно придумать, так где она? Если у вас настолько плохо с ПВО, то зачем вы шевелите своими бородами и что-то там шамкаете с угрозами? Вас вывалят просто как мух в сортире с дыркой и вы не успеете ни пикнуть, ни пукнуть.

Такой разворот событий катастрофичен для Ирана с любой стороны, как ты это ни крути. Если настаивать на том, что это были израильтяне, то в таком случае надо пояснить, как именно им удалось добраться до Хании. Если вести речь о том, что это был самолет и ракета воздух-поверхность, то в этом случае становится вопрос о том, через чьи территории прошел самолет? И потом – как не удалось увидеть ни самолет, ни пуск ракеты, ни ее полет.

Ведь если сказать, что самолет пролетел через воздух двух государств и выйти на позицию пуска и ни одна система ПВО нигде даже не крякнула, то это будет лучшая реклама самолетам F-35. Но как ни крути, если вы топырите пальцы против Израиля и тем более – США, вы обязаны иметь ПВО хотя бы такого плана, чтобы увидеть пуск ракеты. А если у вас и этого нет, то замотайтесь полотенцами с ног до головы и сидите прямо на пятой точке.

Если же допустить, что на самую охраняемую территорию во всем Иране, смогли проникнуть диверсанты Израиля и устроить всю эту резню, то надо не красные кальсоны на мечеть вешать, а развешивать на строительных кранах, как они любят, руководство КСИР, которое все это прозевало. Причем, прямо утром следующего дня и при стечении публики. Думаю, что массовка с удовольствием посмотрела бы на то, как грозные стражи болтаются на крюках кранов.

Ну а если это – не израильтяне, то это еще хуже. Получается, что полотенца выманили из Катара своего, якобы союзника и когда он находился под их охраной – уничтожили так, чтобы свернуть все на Израиль. В таком случае, как пишет в пабликах турецкая публика, Иран утратил и доверие, и авторитет. В общем, если выяснится, что Израиль там ни при чем и полотенца сделают резкое движение, тогда с ними разговор будет совсем другой. Но пока ситуация в развитии, трудно говорить, куда все вырулит.