'На бумаге это мощный кулак, но': Згурец указал на нюансы с поставкой западных танков для Украины

В обозримом будущем Вооруженные силы Украины могут получить от союзников сотни танков. Речь идет о вооружении как западного образца, так и о модернизированных версиях советских танков. Они помогут украинским бойцам не только в обороне, но и в наступательных действиях.

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Однако временные рамки формирования новых танковых бригад пока остаются размытыми. Об этом в рамках проекта "Орестократия" рассказал известный военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, танки от западных союзников помогут Украины обеспечить прорывы, которые необходимы с точки зрения подготовки ВСУ для контрнаступательных операций.

На сегодняшний день Украине нужно гораздо больше танков, чем есть в армии. Згурец объяснил, что слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о потребности в 300 танках могли означать нужды лишь для одной наступательной операции.

"Показатели требований у нас гораздо больше, и мы как раз делаем ставку на получение американских и европейских танков. Главное ударение, конечно, – на "Леопардах", это самый массовый танк в европейских странах и наиболее подходящий для европейского театра военных действий. Он ближе всего к нам с точки зрения формирования ремонтной базы. Это тот образец вооружения, который в наибольшем количестве могут получить вооруженные силы в кратчайшие сроки", – рассказал эксперт.

Згурец добавил, что кроме обещанных союзниками "Леопардов" украинские войска также могут получить 120 модернизированных танков Т-72 из Чехии. Эксперт заметил, что бронетехнику существенно улучшат – машину "оцифруют" и усовершенствуют защиту. Однако возникает вопрос касательно временных рамок поставки этой техники в Украину.

"Действительно, сейчас у нас такая мощная сборная солянка, которая пока существует только на бумаге. Эти 300 танков – фактически 3 танковых бригады. На бумаге это мощный кулак, но временные рамки формирования этих бригад пока остаются размытыми", – отметил Згурец.

Военный эксперт заметил, что танк можно применять и в наступлении, и в обороне, но главное его предназначение – это наступательные действия. По его словам, Вооруженным силам Украины танки нужны, прежде всего, для проведения наступательных операций, особенно в условиях усиленной обороны противника.

"В таких условиях без танков проводить наступательные действия невозможно, хотя этому тоже предшествует активная работа артиллерии, а затем следуют танки и за ними – боевые машины пехоты, которые могут действовать в боевых порядках вместе с танками. Это обеспечивает реальные возможности для прорыва обороны противника и сохранения жизни личного состава", ––резюмировал Згурец.

Напомним, Польша готова отправить Вооруженным силам Украины еще несколько десятков танков советского образца вдобавок к роте немецких Leopard 2. Речь идет о 60 модернизированных боевых машинах, из которых тридцать – PT-91 Twardy.

Ранее сообщалось, что в Польше приступят к обучению украинских военных управлению немецкими танками Leopard 2. Фактически учебный процесс стартовал еще до принятия решения о передаче Украине этой техники.

Также стало известно, что немецкие боевые танки Leopard 2 окажутся на территории Украины быстрее, чем американские Abrams. Хотя о конкретных датах никто не говорит.

Президент США Джо Байден объявил о планах отправить 31 танк Abrams в Украину после того, как Германия подтвердила, что поставит "Леопарды" из собственного запаса, после нескольких недель дипломатического давления на Берлин.

25 января Германия приняла решение о передаче Украине 14 Leopard 2. Также Берлин разрешил другим государствам поставлять эти танки. Подготовка украинских экипажей должна в ближайшее время начаться в Германии. Помимо обучения, пакет помощи также предусматривает логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем. Предоставленные "Леопарды" ВСУ смогут использовать примерно через три месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и другие западные партнеры Украины ожидают новых контрнаступательных операций ВСУ на восточном и южном направлениях. Именно поэтому уже в ближайшие недели Силам обороны будут поставлены сотни единиц бронетехники, включая танки.

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