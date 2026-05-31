На Черниговщине пограничники сбили "Шахед" из стрелкового оружия. Видео

Ольга Ганюкова
War
На Черниговщине украинские пограничники продемонстрировали эффективную работу против вражеских беспилотников. Наши защитники сбили ударный "шахед" из стрелкового оружия.

Всего за сутки украинские военные уничтожили десятки вражеских дронов на севере и востоке страны. Соответствующие кадры показала Государственная пограничная служба.

"Пограничники Черниговского отряда сбили "шахед" из стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В течение суток пограничные подразделения совместно с другими силами обороны сбили 71 российский ударный беспилотник. Среди них – 48 дронов типа "шахед" и 23 беспилотника "гербера".

Больше всего воздушных целей было уничтожено именно на Черниговщине, где украинские военные ликвидировали 49 БпЛА, в том числе 38 "шахедов" и 11 "гербер".

Отдельно отмечается, что к операции были привлечены подразделения 105-го пограничного отряда. Именно их военнослужащие зафиксированы на обнародованном видео во время уничтожения вражеской цели.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение мая Россия атаковала Украину максимальным количеством ракет и дронов с начала года. Враг использовал для ударов почти 8,4 тыс. средств воздушного поражения. Только ракет в украинском небе в течение мая силы ПВО зафиксировали 210.

В последние сутки мая силы ПВО обезвредили 212 из 229 БпЛА, запущенных оккупантами. Последствия фиксировались, в частности, на Черниговщине, Харьковщине, Сумщине, Днепропетровщине.

