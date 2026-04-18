На Черниговщине сотни тысяч человек остались без света после атаки РФ: что известно

Утром 18 апреля российская террористическая армия нанесла удары по объекту энергетической инфраструктуры в Черниговской области. В результате атаки около 380 тыс. человек остались без электроэнергии.

Важный энергообъект россияне повредили около 4:00 утра. Об этом сообщили в "Черниговобленерго".

Последствия обстрела

В компании рассказали, что без электроэнергии остались сотни тысяч людей в Чернигове, Прилуках, Нежине, Славутиче, Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах.

"В 4:00 в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 380 тысяч абонентов в городах Чернигов, Прилуки, Нежин, Славутич, Черниговском, Нежинском и Прилуцком районах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" сообщили, что после вражеской атаки в Черниговской области задерживаются ряд рейсов. Поезд №6905 Нежин – Киев-Волынский отправился с задержкой 1 час 5 минут.

Поезд №6452 Нежин – Конотоп-Пассажирский следует с задержкой 25 минут. Также с задержкой 1 час 7 минут отправился поезд №6909 Нежин – Киев-Волынский.

Враг применил БПЛА

Воздушные силы ВСУ сообщали около 4:00 утра, что несколько групп дронов двигались в Черниговскую область с Сумщины. В свою очередь мониторинговые каналы писали, что Нежинский район атаковали не менее 10 БПЛА.

Напомним, российские войска совершили атаку FPV-дроном и по Мировской общине на Никопольщине. Здесь в результате удара погиб 72-летний мужчина, еще два человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье в результате очередной российской атаки ранения получили по меньшей мере семь человек. В городе зафиксированы пожары и повреждения жилой инфраструктуры.

