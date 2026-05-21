На Черниговщине в результате российского удара произошел пожар: есть жертва и пострадавшие. Фото

Российская оккупационная армия вечером 20 мая продолжила терроризировать жителей Черниговской области. Вследствие атаки БПЛА погиб один человек.

Еще двое людей пострадали после российской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Последствия террора

По информации спасателей, в результате российского удара БПЛА по Новгород-Северскому району один человек погиб, еще два пострадали.

Также спасатели проинформировали, что загорелся автомобиль и складское здание на территории агропредприятия. Сотрудники ГСЧС уже ликвидировали пожары.

Начальник Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов на своей странице в Facebook сообщил, что целью вражеской атаки стало аграрное предприятие.

По информации чиновника, около 21:00 враг нанес удар по городу с применением ударного БПЛА. Зафиксировано попадание по территории аграрного предприятия. Масштабы разрушений и последствия вражеского удара уточняются.

Напомним, утром 21 мая российская оккупационная армия нанесла очередные удары по Днепру. Целью путинских террористов снова стали квартиры мирных жителей. Вследствие обстрела пострадали две женщины.

Как писал OBOZ.UA, 19 мая российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по городу Прилуки Черниговской области. В результате атаки погибли три человека. По меньшей мере 29 человек получил ранения, среди них 14-летний ребенок.

