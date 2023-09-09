На деоккупированных территориях Украины обнаружили 80 российских пыточных – МВД

На деоккупированных территориях Украины продолжают обнаруживать следы военных преступления российской террористической армии. Правоохранителям уже удалось установить места 80 российских пыточных.

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По словам заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко, российские захватчики держали украинцев в нечеловеческих условиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Во время встречи со специальным докладчиком ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания Элис Джил Эдвардс, Павличенко отметила, что недавно следователи Главного следственного управления обнаружили еще одну пыточную на территории Бучи.

Там в начале полномасштабного вторжения россияне незаконно удерживали 151 человека. Правоохранители подчеркнули, что оккупанты не давали людям медикаменты, еду и воду.

В то же время замглавы МВД подчеркнула, что многие украинские военные и спасатели до сих пор находятся в плену. Павличенко отметила, что до сих пор неизвестно, в каких условиях враг содержит пленных.

"Мы не можем забывать, что многие военнослужащие и спасатели до сих пор находятся в плену. А у родных этих людей нет надлежащего доступа к информации относительно их содержания. В российской неволе находятся и гражданские. Фактически они заложники. Все эти вопросы требуют особого внимания международного сообщества", – отметила Павличенко.

Напомним, генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Россия выстроила развитую систему пыток и жестокого обращения с украинцами. По последним данным, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования или угрозы сексуального насилия.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который во время оккупации города присягнул "на верность России", помогал врагу проводить массовые репрессии и участвовал в пытках украинцев. От оккупантов он получил должность "младшего инспектора" в местной тюрьме под названием "изолятор №1", а теперь ему самому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, военные страны-агрессора РФ откровенно признаются в военных преступлениях в разговорах со своими родными. Их оккупанты совершают как против мирных украинцев, так и против украинских военнопленных – последних захватчики просто расстреливают.

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