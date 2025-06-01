На Днепропетровщине началась вторая волна эвакуации детей с родителями: подробности

Страна-террорист постоянно атакует Днепропетровскую область различными видами вооружения. Поэтому из-за ситуации с безопасностью была введена вторая волна принудительной эвакуации из Синельниковщины.

Видео дня

Об этом сообщили местные власти. На этот раз дети вместе с родителями будут эвакуированы из пяти прифронтовых населенных пунктов Межевской громады, семи Великомихайловской и двух - Маломихайловской.

"Уже подписал соответствующее распоряжение. Должны выехать дети с родителями или законными представителями. Ведь малым не место под КАБами и дронами. Социальные службы обходят каждый дом, где проживают такие семьи", – рассказал глава ОГА Сергей Лысак.

Он добавил, что людей готовы принимать другие более спокойные районы области. Места для них подготовлены.

"Но жители сами готовы выбирать, в какой из областей страны хотят обосноваться. Механизм отлажен. ГСЧС, полиция, гуманитарные организации, руководство района, местное самоуправление - все приобщены к процессу. Принудительная эвакуация продлится в течение двух месяцев", – резюмировал ситуацию в регионе чиновник.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ резко усилили обстрелы Часова Яра, превращая город в руины. За последние трое суток артиллерия врага осуществила более 1200 ударов, такой интенсивности не наблюдали уже более двух месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние недели армия РФ усилила свои атаки на город Часов Яр в Донецкой области, большую часть которого они уже контролируют. Для того, чтобы захватить весь населенный пункт, россияне пополнили свои силы солдатами из президентского полка Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) - подразделения, обычно выполняющего церемониальные обязанности вокруг Кремля.

В 24-й ОМБр им. короля Даниила ранее рассказали, что ситуация в городе Часов Яр остается непростой. Там продолжаются уличные бои, поэтому отражать вражеские атаки украинским воинам приходится в осложненных условиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!