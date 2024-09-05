На Днепропетровщине пожарные попали под повторный вражеский обстрел: пострадал спасатель. Фото

5 сентября на Днепропетровщине спасатели попали под повторный вражеский обстрел, в результате чего пострадал один из них. Также был уничтожен пожарно-спасательный автомобиль.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины. Как отмечается, утром российские войска атаковали объект критической инфраструктуры, что повлекло за собой пожар.

Когда спасатели уже были на месте и тушили огонь, враг коварно нанес повторный удар. В результате чего один сотрудник получил ранения, остальные успели скрыться в укрытии.

Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 18 спасателей и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что ракетный удар по учебному центру в Полтаве 3 сентября, убивший 54 человека, был просчитан. Ракета летела до цели около трех минут. По его словам, многие в Полтаве пострадали из-за того, что не успели добежать до укрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября военные РФ ударили по Полтаве двумя баллистическими ракетами. Целью оказались здания Института связи. 297 человек получили ранения, погибли 54 человека.

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