На Днепропетровщине силами авиации уничтожен вражеский БПЛА

Во вторник, 14 марта, украинские защитники в Днепровском районе Днепропетровщины уничтожили вражеский БПЛА, предположительно, "Орлан-10". Вражеский объект приземлила украинская авиация.

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Об этом сообщили в Facebook "Воздушного командования "Восток". Указанные дроны предназначены для наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Его стоимость составляет около 100 тыс. долларов.

"Орлан-10" летает со скоростью до 150 км/ч и может находиться в воздухе до 18 часов. С его помощью россияне корректируют артиллерийский огонь, производят радиоразведку и глушат мобильную связь.

Напомним: ранее бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины "приземлили" засекреченный беспилотный авиационный комплекс ФСБ РФ "Картограф". Эта модель БПЛА была разработана для нужд российской спецслужбы, которая использовала его при ведении боевых действий на важных направлениях.

В общей сложности благодаря украинским десантникам в Украине отлетали свое уже более полусотни российских БПЛА разных типов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 марта на Черкасщине во время воздушной тревоги украинские защитники уничтожили две вражеские цели. В частности, ПВО "приземлила" российскую ракету и беспилотник;

– 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по Одесщине. Из самолетов Су-24 они выпустили по побережью 4 противорадиолокационные ракеты – все были уничтожены над морем силами ПВО.

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