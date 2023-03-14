Оккупанты запустили по Одесщине четыре ракеты, их сбили над морем: обломками повреждены дома и детсад

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесщине. Из самолетов Су-24 они выпустили по побережью 4 противорадиолокационные ракеты.

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Ракеты были уничтожены над морем силами ПВО, однако повреждения от взрывной волны и обломков получил детский сад и несколько частных домов. Об этом сообщил представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

"Одесская область. Вражеские самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П. Ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших нет", - отметил он.

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